В Саратове отменят массовые новогодние мероприятия и салюты

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Массовых новогодних гуляний и салютов в Саратовской области в этом году не будет, в регионе пройдут только детские утренники, заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в четверг в ходе прямой линии.

«Мы приняли решение с учетом мнения населения, что также не будет производиться дополнительных трат на иллюминацию города и обойдемся тем, что у нас есть, тем, что было приобретено в прошлом, позапрошлом годах», добавил губернатор.



Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября, спустя семь месяцев после начала спецоперации на Украине.

В указе президента число людей, которых планируется призвать, не указано. Позже глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что речь идет о 300 тыс. резервистах.

После этого ряд регионов высказались за отмену новогодних гуляний.В середине октября мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил об отмене в городе новогодних салютов и гуляний, затем новогодние мероприятия были отменены в Калужской, Курской, Калининградской и Ленинградской областях и иных новостях. Развлекательные шоу и фейерверки отменили в Ростове–на–Дону, Воронеже, Брянске, Краснодаре. Власти регионов пообещали сэкономленные деньги обещали направить мобилизованным и их семьям. В частности администрация Санкт-Петербурга заявила, что «средства будут использованы целевым образом по выделенной в бюджете Санкт‑Петербурга статье на приобретение дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных».

В Минобороны поблагодарили регионы за поддержку, но заявили, что необходимости отменять праздничные мероприятия нет.



20 октября ВЦИОМ отметил, что более 70% россиян поддержат отмену новогодних мероприятий в этом году. Граждане объясняют свою позицию желанием помочь российской армии и неуместностью праздников во время военной операции на территории Украины.