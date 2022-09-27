Стас Михайлов отменил концерт в Подмосковье из-за «другой реальности»

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 сентября
EUR ЦБ: 55,93 (-0,55) Инвестиции, 26 сен, 16:11
Курс доллара на 27 сентября
USD ЦБ: 58 (-0,1) Инвестиции, 26 сен, 16:11
Тренера молодежной сборной по бенди признали негодным после призыва Спорт, 15:52
Как умные ассистенты обуздают любителей быстрой езды: зарубежный опыт Партнерский проект, 15:51
Датский регулятор назвал дыру в «Северном потоке» «очень большой» Бизнес, 15:49
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:48
В «Топ-1000 российских менеджеров» вошли руководители Sitronics Group Пресс-релиз, 15:44
Стас Михайлов отменил концерт в Подмосковье из-за «другой реальности» Общество, 15:43
Помада-зарядка, робот-конструктор и другие необычные гаджеты Xiaomi Life, 15:41
Правда ли закаливаться полезно для здоровья Pro, 15:34
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Минздрав Удмуртии сообщил о состоянии раненных при стрельбе в школе детей Общество, 15:30
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 15:28
Microsoft ограничила возможность для россиян обновить ПК до Windows 11 Технологии и медиа, 15:26
Аналитики оценили влияние ухода западных ретейлеров на ТЦ Москвы Недвижимость, 15:18
Большинство россиян не смогли назвать человека — символ нынешней России Общество, 15:16
Южная Корея направила запрос о заморозке биткоинов До Квона на $67 млн Крипто, 15:12
Общество ,  
0 

Стас Михайлов отменил концерт в Подмосковье из-за «другой реальности»

Стас Михайлов
Стас Михайлов (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Певец Стас Михайлов решил не проводить запланированный на 29 сентября концерт в Люберцах из-за «нынешних обстоятельств» и «другой реальности», говорится на его странице в Instagram (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена).

«Дорогие друзья! Мы все сейчас переживаем непростые времена! На концертах я всегда старался дарить праздник, радость, веселье своими песнями и своим творчеством, но сейчас другая реальность и в нынешних обстоятельствах, мне кажется, это не совсем уместно», — написал певец.

Следующий концерт у Михайлова запланирован на 1 октября и должен пройти в Воронеже, следует из информации на сайте певца. Это концерт, который перенесли с 27 марта. В дальнейшем Михайлов должен выступить в ноябре в Минске.

Певица Валерия отменила концерты из-за «новой реальности»
Общество
Певица Валерия

4 марта Михайлов опубликовал на своей странице в Instagram пост, где написал, что во время спецоперации идет «освобождение» «наших братьев от «людей», которые не могут ей (Украиной. — РБК) управлять, от «людей», которые ведут ее в пропасть». Он также призвал поддержать действия президента Владимира Путина, потому что ему и каждому россиянину «прогрессивный запад» объявил «войну». 1 апреля Михайлову присвоили звание народного артиста России.

В мае певец присоединился к группе артистов, объявивших о создании Российской музыкальной ассоциации. Он написал, что она будет объединять «всех музыкантов, которые будут поддерживать нашу гражданскую патриотическую позицию».

Теги
Стас Михайлов концерт отмена концертов
Материалы по теме
Певица Валерия отменила концерты из-за «новой реальности»
Общество
В нескольких городах осенние концерты «Сплина» перенесли на апрель
Политика
Во Владикавказе решили отменить концерт и салют ко Дню города
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter