Стас Михайлов отменил концерт в Подмосковье из-за «другой реальности»

Стас Михайлов (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Певец Стас Михайлов решил не проводить запланированный на 29 сентября концерт в Люберцах из-за «нынешних обстоятельств» и «другой реальности», говорится на его странице в Instagram (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена).

«Дорогие друзья! Мы все сейчас переживаем непростые времена! На концертах я всегда старался дарить праздник, радость, веселье своими песнями и своим творчеством, но сейчас другая реальность и в нынешних обстоятельствах, мне кажется, это не совсем уместно», — написал певец.

Следующий концерт у Михайлова запланирован на 1 октября и должен пройти в Воронеже, следует из информации на сайте певца. Это концерт, который перенесли с 27 марта. В дальнейшем Михайлов должен выступить в ноябре в Минске.

4 марта Михайлов опубликовал на своей странице в Instagram пост, где написал, что во время спецоперации идет «освобождение» «наших братьев от «людей», которые не могут ей (Украиной. — РБК) управлять, от «людей», которые ведут ее в пропасть». Он также призвал поддержать действия президента Владимира Путина, потому что ему и каждому россиянину «прогрессивный запад» объявил «войну». 1 апреля Михайлову присвоили звание народного артиста России.

В мае певец присоединился к группе артистов, объявивших о создании Российской музыкальной ассоциации. Он написал, что она будет объединять «всех музыкантов, которые будут поддерживать нашу гражданскую патриотическую позицию».