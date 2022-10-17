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В Курской области откажутся от фейерверков и новогодних гуляний

Губернатор Старовойт: в Курской области в Новый год не будет фейерверков и гуляний
В регионе проведут ярмарку и представления для детей, но массовых мероприятий и фейерверков не будет, а украшения повесят те, что были закуплены ранее. Ранее от гуляний на Новый год отказались Петербург и Ростовская область
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В Курской области в Новый год не будет массовых мероприятий, фейерверков и праздничных новогодних гуляний, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«Не время для этого. Тем не менее полностью лишать курян, и в первую очередь детей, праздника не будем», — сообщил глава региона.

Старовойт рассказал, что город украсят инсталляциями и декорациями, закупленными ранее, чтобы сохранить бюджет на другие цели.

В Курске пройдут игровые программы и сказочные представления, отметил он. На Театральной площади проведут традиционную ярмарку, в городе организуют прогулочную зону и места активного отдыха. В других городах и районах области празднование организуют аналогичным образом.

В начале октября власти Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода заявили о планах отменить новогодние мероприятия и фейерверки и направить сэкономленные деньги на экипировку для мобилизованных. Не тратить деньги на новогодние украшения и концерты также решили власти Калуги.

Минобороны после этого заявило, что отменять праздничные новогодние мероприятия в регионах нет необходимости, у вооруженных сил есть все необходимое. В Ростовской области после этого заявили, что праздники не отменят, но от масштабных мероприятий и закупки новых новогодних украшений откажутся. В Петербурге пояснили, что на Новый год будут елка на Дворцовой площади, украшения и детские мероприятия, но уличные гулянья и концерты отменят.

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Новый год праздник фейерверки Курская область
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