В Курской области откажутся от фейерверков и новогодних гуляний
В Курской области в Новый год не будет массовых мероприятий, фейерверков и праздничных новогодних гуляний, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.
«Не время для этого. Тем не менее полностью лишать курян, и в первую очередь детей, праздника не будем», — сообщил глава региона.
Старовойт рассказал, что город украсят инсталляциями и декорациями, закупленными ранее, чтобы сохранить бюджет на другие цели.
В Курске пройдут игровые программы и сказочные представления, отметил он. На Театральной площади проведут традиционную ярмарку, в городе организуют прогулочную зону и места активного отдыха. В других городах и районах области празднование организуют аналогичным образом.
В начале октября власти Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода заявили о планах отменить новогодние мероприятия и фейерверки и направить сэкономленные деньги на экипировку для мобилизованных. Не тратить деньги на новогодние украшения и концерты также решили власти Калуги.
Минобороны после этого заявило, что отменять праздничные новогодние мероприятия в регионах нет необходимости, у вооруженных сил есть все необходимое. В Ростовской области после этого заявили, что праздники не отменят, но от масштабных мероприятий и закупки новых новогодних украшений откажутся. В Петербурге пояснили, что на Новый год будут елка на Дворцовой площади, украшения и детские мероприятия, но уличные гулянья и концерты отменят.