Минобороны выступило против отмены новогодних мероприятий в регионах

В ведомстве поблагодарили за поддержку, но заявили, что такой необходимости нет. Ранее такое решение приняли власти Петербурга и Нижнего Новгорода. Средства решили направить на покупку экипировки мобилизованным и помощь их семьям

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Нет необходимости отменять праздничные новогодние мероприятия в российских регионах, чтобы направить сэкономленные средства для обеспечения военнослужащих, включая призванных в ходе частичной мобилизации. Об этом заявил заместитель министра обороны России — начальник главного военно-политического управления вооруженных сил, генерал-полковник Виктор Горемыкин, его слова приводит в «Телеграме» пресс-служба Минобороны.

«Мы, безусловно, признательны за оказываемую сегодня во всех регионах активную поддержку Вооруженных сил РФ и проведения частичной мобилизации. Вместе с тем хочу подчеркнуть, что никакой необходимости отменять праздничные новогодние мероприятия в российских регионах, чтобы направить сэкономленные средства для обеспечения наших военнослужащих, включая призванных в ходе частичной мобилизации, нет», — сказал он.

Замглавы ведомства назвал отмену праздничных мероприятий для детей ненужной и преждевременной и заверил, что у Минобороны есть все необходимое для оснащения войск.

Об отмене новогодних и рождественских мероприятий заявили власти Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга.

В Санкт-Петербурге решили не проводить концерты на Дворцовой площади и Невском проспекте и отказаться от традиционного фейерверка, фестиваля огня «Рождественская звезда», а также от благотворительного приема в Таврическом дворце. Исключение сделали только для новогодних программ для семей с детьми и традиционных елок. Средства администрация запланировала направить на покупку дополнительной экипировки для добровольцев и мобилизованных.

Об аналогичном решении сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Он уточнил, что средства хотят направить в том числе на поддержку семей мобилизованных. «Это плата за детские сады, за питание в школах, за продленку, за дополнительное образование», — сказал мэр.

Рекомендации отменить праздничные мероприятия также получили главы администраций муниципальных районов Ленинградской области. Отказаться от части мероприятий и украшения города решили власти Калуги.

В Кремле инициативу местных властей не поддержали, там сочли решение об отмене мероприятий преждевременным.