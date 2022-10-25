Власти Крыма отказались от новогодних мероприятий на фоне спецоперации

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В этом году в Крыму не будут проводить праздничные мероприятия и украшать города по случаю Нового года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава государственного совета (парламента) Крыма Владимир Константинов.

Устраивать праздники, «когда наши солдаты рискуют своими жизнями на фронте», неуместно, считает парламентарий.

«В связи с этим с Главой Республики Сергеем Аксеновым приняли решение в этом году не использовать бюджетные средства на праздничные мероприятия и украшения в честь Нового года», — написал он.

Средства, которые планировали потратить на праздники, по словам Константинова, пойдут «на другие нужды». Какие конкретно расходы планируют погасить за их счет, парламентарий не уточнил.

Власти могут «предусмотреть минимальные траты», например, на украшение елок в муниципальных образованиях за счет предпринимателей и общественников, «но не более», добавил он.

Детей и воспитанников детских садов, школ, пациентов детских больниц также поздравят с праздниками. Однако организовывать крупные мероприятия для детей не советуют, так как на полуострове по-прежнему действуют желтый уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

«Что касается предпринимателей, для них нет никаких ограничений, кроме моральных. Конечно, можно провести увеселительные мероприятия, но перед этим стоит задуматься, насколько это уместно в то время, когда рядом погибают наши солдаты, наши соотечественники, сограждане. Я бы рекомендовал этого не делать», — заключил Константинов.

В октябре власти Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Курской области и других регионов также отказались от массовых мероприятий и новогодних гуляний. В первых двух регионах деньги решили направить на покупку экипировки мобилизованным.

Минобороны после этого заявило, что отменять праздничные новогодние мероприятия в регионах нет необходимости, так как у ведомства есть все необходимое для снабжения войск. В Кремле решение об отмене мероприятий сочли преждевременным.