В Томске отменят новогодние мероприятия и направят деньги мобилизованным

Фото: АГН «Москва»

Власти Томска решили отменить салют и другие новогодние мероприятия в городе и направить сэкономленные средства на поддержку мобилизованных. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба мэрии.

«Средства, которые предполагалось направить на проведение новогодних мероприятий, включая фейерверк и проведение масштабных праздничных гуляний, будут направлены на помощь призванным на воинскую службу в ходе мобилизации и их семьям», — сказано в сообщении.

Врио главы города Михаил Ратнер назвал мероприятия неуместными, но уточнил, что праздничную иллюминацию в городе отключать не будут, а для детей соорудят ледовые городки.

Томск не первый российский город, власти которого выступают с подобной инициативой. От проведения праздничных мероприятий ранее отказались в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Калуге и других регионах. Минобороны такое решение не поддержало. В ведомстве заявили, что имеют все необходимые ресурсы для обеспечения войск. В Кремле отмену мероприятий сочли преждевременной и непроработанной.