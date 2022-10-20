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Более 70% россиян поддержали бы отмену новогодних мероприятий в этом году

ВЦИОМ: более 70% россиян поддержат отмену новогодних мероприятий в этом году
Большинство противников новогодних мероприятий объясняют свою позицию желанием помочь российской армии и неуместностью праздников во время спецоперации
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Три четверти россиян поддержат или поддерживают решение властей отменить новогодние мероприятия в этом году. Это следует из опроса ВЦИОМ.

Речь идет о праздничных гуляниях, украшении городов и детских елках. Ранее несколько регионов, включая Санкт-Петербург, Нижегородскую и Калининградскую область, заявили об отмене новогодних мероприятий. В Петербурге власти откажутся от концертов на Дворцовой площади и Невском проспекте, традиционного фейерверка, фестиваля огня «Рождественская звезда», а также благотворительного приема в Таврическом дворце.

«Россияне в целом выразили готовность отказаться от праздничных гуляний в этом году. Три четверти опрошенных ответили, что поддерживают или поддержат данное решение властей, если оно будет принято (74%)», — говорится в сообщении.

Каждый второй респондент объяснил свой ответ нехваткой средств на обеспечение мобилизованных и желанием помочь российской армии (47% от опрошенных). 24% аргументируют свой ответ неуместностью гуляний во время специальной военной операции. 6% считают важным поддержать военнослужащих, еще 7% думают, что отмена новогодних праздников ускорит завершение спецоперации.

Чаще всего отмену новогодних мероприятий поддерживают россияне со средним образованием (82%), довольные своим материальным положением (79%), жители Северо-Кавказского округа (85%) и активные телезрители (80%). Также высокий уровень поддержки среди сотрудников бюджетной сферы — 80% (68% среди работников коммерческих организаций).

Среди тех, кто высказался против отмены новогодних праздников, больше всего молодежи от 18 до 24 лет — 30%. Те, кто не поддерживает это решение, объясняют это необходимостью отвлечься (18%). Примерно столько же считают, что детей не следует оставлять без праздника (17%). Встречались и те, кто считает, что СВО должна финансироваться за счет иных источников (12%), а экономить на празднике не стоит (10%).

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54% россиян выступили за отмену корпоративных празднований Нового года. 30% выступают против, 16% затруднились с ответом.

В начале октября власти Нижегородской области и Санкт-Петербурга заявили об отмене новогодних мероприятий. В Кремле инициативу местных властей не поддержали, сочтя решение об отмене мероприятий преждевременным. Об этом же заявили и в Минобороны. В ведомстве назвали отмену праздничных мероприятий для детей преждевременной и заверили, что у него есть все необходимое для оснащения войск.

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