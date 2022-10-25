Песков заявил, что Кремль не выбрал представителя России на саммите G20

Дмитрий Песков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В Кремле пока не решили, кто представит Россию на саммите стран G20 вместо российского президента Владимира Путина, если он на него не поедет. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Решение пока не принято», — ответил Песков на вопрос, может ли российскую делегацию возглавить премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Саммит глав государств G20 пройдет на индонезийском острове Бали 15–16 ноября.

О том, что возглавить российскую делегацию вместо Путина может Мишустин, ранее сообщил телеграм-канал Baza со ссылкой на источники в администрации президента. В сообщении говорилось, что «окончательно вопрос еще не решен». Саммит глав государств АТЭС должен пройти в Бангкоке 18–19 ноября.

Песков ранее говорил, что на осень у Путина запланировано несколько зарубежных визитов.

Личное участие Путина в саммите глав государств G20 обсуждается уже несколько месяцев. Песков ранее говорил, что окончательное решение о формате участия будет зависеть от мер безопасности и других факторов.

В начале июля в российском МИДе сказали, что Москва предварительно уведомила Джакарту о намерении Путина принять участие во встрече. 7 и 11 октября издание The National со ссылкой на посла Индонезии в ОАЭ Хусина Багиса и портал Okezone со ссылкой на министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди писали, что Путин по-прежнему собирается участвовать в саммите, но не уточняли, в каком формате.

Позднее помощник российского президента Юрий Ушаков уточнял, что формат участия президента Владимира Путина в саммите G20 в Индонезии будет определен ближе к ноябрю.