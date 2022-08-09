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Песков исключил встречу Путина и Зеленского на саммите G20

В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для такой встречи. Советник главы офиса президента Украины говорил, что если на саммите будет присутствовать президент России, Зеленский тоже рассмотрит возможность очного участия
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Условий для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского сейчас нет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Пока предпосылок для такой встречи нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности встречи Путина и Зеленского на саммите G20.

Если на саммите «Большой двадцатки» в Индонезии будет присутствовать президент России, украинский лидер также рассмотрит возможность очного участия, заявил ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Би-би-си.

Подоляк, говоря о возможности личного присутствия Зеленского на встрече G20, отметил, что этот вопрос будет решаться ближе к собранию глав государств. Кроме того, по его словам, украинский президент считает, что он должен находиться дома, а онлайн-формат сегодня «позволяет эффективно работать на любых саммитах».

«Но есть и третье: если [на саммите] будет присутствовать Путин, то, безусловно, нужно будет думать о необходимости нашего присутствия. Потому что присутствие Путина в любом месте, на любом саммите косвенно означает, что организаторы саммита легитимизируют позицию России», — подчеркнул он.

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15–16 ноября в Индонезии запланирован саммит G20 (объединяет страны с наиболее развитой и развивающейся экономикой, в том числе государства Евросоюза, США, Россию, Китай, Великобританию, Францию, Бразилию, Саудовскую Аравию и др.). В начале июля в российском МИДе сообщили, что Москва предварительно известила Джакарту о намерении Путина принять участие во встрече «Большой двадцатки». Однако формат участия будет зависеть от развития ситуации в мире и с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии.

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Позднее помощник российского президента Юрий Ушаков пояснил, что с форматом в Кремле определятся непосредственно перед саммитом.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что у Путина осенью запланировано несколько поездок за рубеж. Однако о каких странах идет речь, он не уточнял.

В конце апреля Зеленский сообщил, что президент Индонезии Джоко Видодо позвал его на саммит «Большой двадцатки» (Украина туда не входит). Позднее украинский лидер заявил, что принял приглашение, но поедет он туда или нет, будет зависеть «от ситуации в сфере безопасности и состава участников саммита».

Глава российского МИДа Сергей Лавров, говоря о возможном участии Зеленского во встрече лидеров G20, заявлял, что тот «рад вписаться в любой формат», но Россию не интересует, будет ли он «ходить где-то сбоку» в Индонезии. Сейчас без Зеленского нигде не обходится. «Они» такие навязчивые и назойливые. Видимо, в промежутках между получением команды из Вашингтона у него остается свободное время», — говорил Лавров.

С начала военных действий на Украине Зеленский неоднократно выражал готовность лично встретиться с Путиным. В Кремле не исключали, что российско-украинские переговоры на высшем уровне гипотетически возможны. Однако в начале июня официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сочла бессмысленными разговоры о встрече президентов России и Украины «даже теоретически».

Зеленский, утверждал Лавров, «хочет встречи ради встречи, у него семь пятниц на неделе». Он назвал возобновление переговоров делегаций условием разговора Путина и Зеленского.

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Елена Чернышова, Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова
Владимир Путин Владимир Зеленский саммит G20 Индонезия Михаил Подоляк
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