Politico узнала, что США делают все во избежание встречи Путина и Байдена на G20

Politico узнала о планах США избежать встречи Путина и Байдена на G20

В Белом доме считают, что Байден и Путин не должны встречаться даже в коридорах или на групповом снимке на полях саммита в Индонезии, пишет издание. При этом их присутствие на одном пленарном заседании не исключено

Владимир Путин и Джо Байден (Фото: Saul Loeb / Reuters)

Белый дом предпринимает усилия, чтобы на саммите G20 в Индонезии президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин не пересеклись даже в коридоре или на групповом фото, пишет Politico cо ссылкой на чиновников американской администрации.

По их словам, официальные лица США исключают возможность встречи президентов, однако, возможно, оба лидера окажутся на одном пленарном заседании. В администрации Байдена почти не было разногласий по поводу того, что президенту США не стоит встречаться с Путиным.

На прошлой неделе Байден заявил, что мог бы встретиться с Путиным на полях саммита «Группы двадцати», если тот готов обсудить с ним освобождение американской баскетболистки Бриттни Грайнер. Однако источники Politico указали, что никаких переговоров с Кремлем на этот счет пока нет и вряд ли они начнутся до ноября, когда пройдет саммит.

При этом, по словам источников, Вашингтон ведет переговоры с Пекином о проведении встречи Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином.

11 октября глава МИД Индонезии сообщил, что Путин и президент Украины Владимир Зеленский, которого также пригласили на саммит, дали свое согласие на участие в G20. В то же время российский президент в ходе общения с журналистами на прошлой неделе указал, что вопрос о его поездке в Индонезию окончательно не решен, но Россия наверняка примет участие в саммите в каком-либо формате.

Говоря о возможности переговоров с Байденом, Путин заявил, что необходимости в них он не видит и что «пока платформы для каких-то переговоров нет». Президент США также заявил, что не видит смысла встречаться с российским коллегой.

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Саммит G20 пройдет на Бали 15–16 ноября.