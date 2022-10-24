NYT: Израиль передал Украине разведданные для борьбы с беспилотниками

NYT узнал о передаче Израилем данных Украине для борьбы с дронами

Израиль предоставил украинским военным разведданные, необходимые для борьбы с иранскими беспилотниками, пишет газета New York Times со ссылкой на анонимного украинского чиновника.

13 октября объекты критической инфраструктуры в Киевской области подверглись ударам дронов-камикадзе, сообщал офис президента Украины. После этого глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сообщил, что пришлет официальную ноту правительству Израиля с просьбой предоставить Киеву системы ПВО.

18 октября между министрами обороны Израиля и Украины Бенни Ганцем и Алексеем Резниковым должен был состояться телефонный разговор, однако израильская стороны в последний момент отклонила звонок, сообщило издание Haaretz.

Отказ от переговоров издание связывает с заявлением замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева, который накануне предупредил, что передача израильского оружия Киеву «разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами». На следующий день Ганц заявил, что Израиль не будет поставлять оружие Украине.

О том, дроны-камизедзе России поставляет Иран, говорили власти США и европеских стран. Об этом также писали американские СМИ. Например, по данным источников The Washington Post, Тегеран собирался поставить Москве «десятки» дополнительных беспилотников Mohajer-6 и большее количество Shahed-136. 20 октября ЕС ввел санкции против иранского производителя беспилотников Shahed.

В российской миссии при ООН назвали данные западных стран дезинформационной компанией и надуманным предлогом для оказания давления на Москву и Тегеран. Постпред Ирана при ООН Амид Саид Иравани также говорил, что обвинения в поставках беспилотников безосновательны и ничем не подкреплены.