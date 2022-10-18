Haaretz узнал об отказе Израиля от разговора с министром обороны Украины

Бени Ганц (Фото: Amir Levy / Getty Images)

Израильская сторона в последний момент отклонила запрос о проведении телефонного разговора между министром обороны Бенни Ганцем и его украинским коллегой Алексеем Резниковым, хотя сама и просила о нем, сообщает Haaretz со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным издания, разговор Резникова и Ганца, который до этого откладывался пять раз, должен был состояться в понедельник, 17 октября. Инициатором беседы, по словам собеседника Haaretz, была израильская сторона. Однако за несколько часов до назначенного времени Израиль отказался от проведения переговоров.

При этом в канцелярии Ганца данную информацию опровергли, добавив, что обычно не комментируют график министра. Представители украинского Минобороны также заявили, что им неизвестно о планировавшемся разговоре.

Отказ от переговоров издание связывает с заявлением замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева, который накануне предупредил, что передача израильского оружия Киеву «разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами».

С начала российской спецоперации Израиль не поставлял Украине оружия и ограничивался отправкой гуманитарных грузов и оказанием медицинской помощи украинцам, пострадавшим в результате военных действий. Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что был «шокирован» отказом Израиля поставлять оружие, однако понимает причины такого решения и не собирается обвинять Израиль.

Тем не менее уже 16 октября министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай заявил, что страна должна начать поставлять Киеву оружие. «Больше нет никаких сомнений в том, какую позицию должен занять Израиль в этом <...> конфликте. Пришло время и Украине получить военную помощь, как это делают США и страны НАТО», — сказал он.

С таким заявлением Шай выступил после сообщения The Washington Post о возможных поставках Ирана России. В Кремле, комментируя прошлые публикации WP о поставках иранских дронов России, заявляли, что издание в последнее время «публикует очень много информационных вбросов». В Иране, в свою очередь, отмечали, что считают неправильным, чтобы какая-либо сторона отправляла оружие Киеву или Москве.