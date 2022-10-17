Медведев назвал опрометчивым решение Израиля оказать военную помощь Киеву

Если Израиль поставит оружие Украине, это разрушит все отношения между ним и Россией, заявил Медведев. О намерении оказать военную помощь Киеву Израиль объявил после сообщений о поставках Москве иранских беспилотников

Дмитрий Медведев (Фото: Global Look Press)

Израиль пошел на очень опрометчивый шаг, решив оказывать военную помощь Украине, написал в телеграм-канале замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Израиль вроде собрался поставлять оружие киевскому режиму. Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами», — заявил он.

По словам Медведева, если Израиль будет оказывать военную помощь Украине, то тогда ему «впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями».

С начала российской спецоперации Израиль не поставлял Украине оружие и ограничивался отправкой гуманитарных грузов и оказанием медицинской помощи украинцам, пострадавшим в результате военных действий. Однако накануне, 16 октября, министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай заявил, что страна должна начать поставлять Киеву оружие. «Больше нет никаких сомнений в том, какую позицию должен занять Израиль в этом <...> конфликте. Пришло время и Украине получить военную помощь, как это делают США и страны НАТО», — сказал он.

С таким заявлением Шай выступил после сообщения The Washington Post о том, что Иран собирается поставить России баллистические ракеты малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, способных поражать цели на расстоянии 300 и 700 км, а также «дополнительную партию» боевых беспилотников. Дело в том, что отношения между Израилем и Ираном крайне напряженные: первый обвиняет второго в ядерной угрозе и поддержке террористических организаций, а Иран считает, что Израиль причастен к убийству ряда его военных и ученых-ядерщиков.

В Кремле, комментируя прошлые публикации WP о поставках иранских дронов России, заявляли, что издание в последнее время «публикует очень много информационных вбросов». В Иране, в свою очередь, отмечали, что считают неправильным, чтобы какая-либо сторона отправляла оружие Киеву или Москве.