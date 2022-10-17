Медведев назвал опрометчивым решение Израиля оказать военную помощь Киеву

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 октября
EUR ЦБ: 62,47 (-0,12) Инвестиции, 14 окт, 16:01
Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 63,06 (-0,44) Инвестиции, 14 окт, 16:01
Глава РУСАДА рассказала о поездках в Турцию с «чемоданами допинг-проб» Спорт, 13:44
В Одесской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры Политика, 13:42
Школьная форма, плитка и удобрения: вторая жизнь мусора Партнерский проект, 13:38
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:38
Решетников спрогнозировал постепенное ослабление рубля к 2025 году Финансы, 13:34
В Китае близ завода iPhone на карантин закрыли около 1 млн человек Life, 13:22
Дядю Федора попросили проверить на отрицание семейных ценностей Общество, 13:19
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Что делать, если застрял в лифте Партнерский проект, 13:15
Минобороны показало кадры пусков ракет по украинским объектам энергетики Политика, 13:15
Губернатор сообщил о гибели нижегородцев на полигоне под Белгородом Политика, 13:14
АТОР сообщила о падении цен на билеты в Турцию и Армению в семь и 30 раз Бизнес, 13:12
Вы переехали в другую страну. Как адаптироваться на новом месте Pro, 13:09
Медведев назвал опрометчивым решение Израиля оказать военную помощь Киеву Политика, 13:08
Цена авиабилетов из России на некоторые направления снизилась в 30 раз Life, 13:05
Военная операция на Украине ,  

Медведев назвал опрометчивым решение Израиля оказать военную помощь Киеву

Медведев назвал опрометчивым решение Израиля поставлять оружие Украине
Если Израиль поставит оружие Украине, это разрушит все отношения между ним и Россией, заявил Медведев. О намерении оказать военную помощь Киеву Израиль объявил после сообщений о поставках Москве иранских беспилотников
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Global Look Press)

Израиль пошел на очень опрометчивый шаг, решив оказывать военную помощь Украине, написал в телеграм-канале замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Израиль вроде собрался поставлять оружие киевскому режиму. Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами», — заявил он.

По словам Медведева, если Израиль будет оказывать военную помощь Украине, то тогда ему «впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями».

С начала российской спецоперации Израиль не поставлял Украине оружие и ограничивался отправкой гуманитарных грузов и оказанием медицинской помощи украинцам, пострадавшим в результате военных действий. Однако накануне, 16 октября, министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай заявил, что страна должна начать поставлять Киеву оружие. «Больше нет никаких сомнений в том, какую позицию должен занять Израиль в этом <...> конфликте. Пришло время и Украине получить военную помощь, как это делают США и страны НАТО», — сказал он.

С таким заявлением Шай выступил после сообщения The Washington Post о том, что Иран собирается поставить России баллистические ракеты малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, способных поражать цели на расстоянии 300 и 700 км, а также «дополнительную партию» боевых беспилотников. Дело в том, что отношения между Израилем и Ираном крайне напряженные: первый обвиняет второго в ядерной угрозе и поддержке террористических организаций, а Иран считает, что Израиль причастен к убийству ряда его военных и ученых-ядерщиков.

В Кремле, комментируя прошлые публикации WP о поставках иранских дронов России, заявляли, что издание в последнее время «публикует очень много информационных вбросов». В Иране, в свою очередь, отмечали, что считают неправильным, чтобы какая-либо сторона отправляла оружие Киеву или Москве.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Carlos Barria / Reuters Почему люди делятся фейками, даже если их распознают
Исследования
Pro
Фото: McCarthy / Getty Images Ребенок — прокрастинатор. Как помочь ему выполнять все задачи в срок
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Лондонская биржа металлов и ЕС против сырья из России: что будет дальше
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как перестать «залипать» на бесконечном чтении плохих новостей
Инструкции
Pro
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Мобилизация может сорвать исполнение действующих договоров. Что делать
Прогнозы
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images «Весь мир против меня!»: к чему приводит самоуверенность
Статьи
Pro
Фото: Joe Raedle / Getty Images Какие способы приготовления кофе самые опасные для здоровья
Статьи
Pro
Почему ромашка и череда не помогут успокоить кожу
Видео
Авторы
Теги
Персоны
Виктория Полякова Виктория Полякова
Дмитрий Медведев Израиль поставки оружия военная помощь Украина Военная операция на Украине

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
Материалы по теме
Британия поставит Украине ПВО-ракеты средней дальности AMRAAM
Политика
Арестович заявил, что на Украину пролился «золотой оружейный дождь»
Политика
В новый пакет помощи США Украине вошли снаряды HIMARS и грузовики Humvee
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter