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В Кремле не обсуждали увеличение срока срочной службы

Песков: в Кремле не обсуждали увеличение срока срочной службы и призыв женщин
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Кремле не обсуждали увеличение срока срочной службы или возможность призыва на нее женщин, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Позиции у Кремля нет. Эта тема в Кремле не обсуждалась», — сказал он.

В этом году осенний призыв начнется на месяц позже, чем обычно, — в ноябре. Как поясняли в Кремле, решение принято, чтобы не усугублять ситуацию в перегруженных военкоматах на фоне частичной мобилизации, объявленной 21 сентября. Призвать планируют 120 тыс. человек, что на 7,5 тыс. меньше, чем осенью 2021 года. В ходе весеннего призыва 2022 года, который проходил с 1 апреля по 15 июля, эта цифра составила 134,5 тыс.

Минобороны не раз заверяло, что срочники не будут участвовать в военной операции на Украине. После начала боевых действий ведомство заявляло, что в них участвуют только контрактники, однако несколько дней спустя признало, что есть «несколько фактов» присутствия срочников в зоне военной операции. В июне в Генпрокуратуре заявили, что наказание за это понесли 12 офицеров, а 600 солдат срочной службы вернули в Россию.

После объявления частичной мобилизации Минобороны вновь заявило, что срочников не станут привлекать к боевым действиям. То же относилось и к женщинам.

Глава оборонного ведомства Сергей Шойгу указал, что окончившие службу отправятся домой, а вновь призванных направят в подразделения, не задействованные в военной операции. При этом правительственный портал «Объясняем.рф» уточнял, что если срок службы по призыву солдата-срочника закончится в октябре этого года, его могут мобилизовать после увольнения в запас.

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