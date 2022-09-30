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Минобороны заявило, что срочников не станут привлекать к спецоперации

Минобороны: срочников не станут привлекать к СВО, а после демобилизации отправят домой
Путин ранее подписал указ о призыве на срочную службу с 1 ноября по 31 декабря 2022 года 120 тыс. человек. Минобороны подчеркнуло, что срочники не будут участвовать в спецоперации на Украине и по окончании службы отправятся домой
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Военнослужащие, которые проходят воинскую службу по призыву, не станут привлекаться для участия в спецоперации на Украине и по окончании службы будут своевременно направлены к месту проживания. Об этом сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС контр-адмирал Владимир Цимлянский, передает ТАСС.

«Мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции на Украине», — подчеркнул он.

«Все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания», — заявил Цимлянский.

Президент Владимир Путин ранее подписал указ о призыве на срочную службу с 1 ноября по 31 декабря 2022 года 120 тыс. человек. Число людей, которых призовут на военную службу в рамках осенней кампании 2022 года, будет меньше, чем осенью 2021 года: тогда в армию собирались призвать 127,5 тыс. человек.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Осенний призыв в этом году проходит на фоне частичной мобилизации, о которой президент Путин объявил 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Лаврова, она охватит 300 тыс. человек или около 1% от мобилизационного резерва.

Согласно разъяснениям Минобороны, мобилизации подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет, а также граждане, имеющие боевой опыт. Приоритетными критериями считаются не воинские звания, а военно-учетные специальности: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители.

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От призыва также освободят некоторые категории ИT-специалистов, сотрудников системообразующих предприятий в сфере информации и связи, а также работающих в организациях, которые обеспечивают стабильность платежной системы и финансового рынка, уточняло Минобороны.

Кроме того, на военную службу не станут привлекать проходящих первичное обучение студентов на очных и вечерних отделениях. Студентов-заочников отправлять на службу будут по решению призывной комиссии.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
частичная мобилизация Минобороны Военная операция на Украине призывники
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