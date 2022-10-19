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Сенатор исключил участие срочников в операции при военном положении

Сенатор Бондарев: введение военного положения не предполагает участие в операции срочников
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Введение военного положения в присоединенных к России в конце сентября ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях не предполагает участие военных, проходящих срочную службу, в специальной военной операции, заявил журналистам глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Нет, не будут [направлять для участия в СВО]. До этого было определено, где могут принимать участие срочники», — сказал Бондарев, отвечая на вопрос, будут ли проходящие срочную службу привлекаться для участия в СВО в связи с введением военного положения в новых регионах, передает корреспондент РБК.

После начала боевых действий на Украине в феврале Минобороны заявляло, что в них участвуют только контрактники. Несколько дней спустя ведомство признало, что есть «несколько фактов» присутствия срочников в зоне военной операции. В июне в Генпрокуратуре заявили, что наказание за это понесли 12 офицеров, а 600 солдат срочной службы вернули в Россию.

После указа об осеннем призыве Министерство обороны вновь заявило, что срочников не станут привлекать к боевым действиям. Представитель Генштаба Владимир Цимлянский подчеркивал, что «мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции». Глава оборонного ведомства Сергей Шойгу указал, что окончившие службу отправятся домой, а вновь призванных направят в подразделения, не задействованные в военной операции.

Правительственный портал «Объясняем.рф» уточнял, что если срок службы по призыву солдата-срочника закончится в октябре этого года, его могут мобилизовать после увольнения в запас.

В этом году осенний призыв начнется на месяц позже, чем обычно — в ноябре. Как поясняли в Кремле, решение принято, чтобы не усугублять ситуацию в перегруженных военкоматах на фоне частичной мобилизации. Призвать планируют 120 тыс. человек, что на 7,5 тыс. меньше, чем осенью 2021 года.

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