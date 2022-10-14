Минобороны исключило мобилизацию женщин

Минобороны: призыв женщин в ходе мобилизации не осуществляется и не планируется в будущем

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Минобороны не призывает женщин в рамках частичной мобилизации и не планирует этого делать, говорится в сообщении министерства.

«Это касается всех без исключения граждан женского пола, вне зависимости от их семейного положения, наличия детей, и других личных обстоятельств», — отметили в ведомстве.

При этом правительственный портал «Объясняем РФ» писал, что все медицинские специальности являются военно-учетными, а медработники могут подлежать мобилизации. Их призывают по мобилизационным заданиям и предписаниями, эти сведения являются государственной тайной.

В середине октября «Фонтанка» со ссылкой на письмо главы комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрия Лисовца писала, что петербургским медикам рекомендовали отказаться от командировок и личных поездок за границу, в том числе в страны СНГ. В комитете по здравоохранению Петербурга письмо назвали «рекомендацией» и заявили, что запрета на поездки по личным делам нет.

РБК направил запрос в пресс-службу Министерства обороны.

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