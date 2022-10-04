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Военная операция на Украине ,  
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Шойгу сообщил, что срочники не будут служить в зоне военной операции

Шойгу: заканчивающие службу поедут домой, а нынешние срочники — не в зону военной операции
Нынешние срочники после окончания службы уедут домой, а набранные в ходе осеннего призыва отправятся в подразделения, которые не участвуют в боевых действиях на Украине, сообщил Шойгу

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Все военнослужащие, которые закончили или заканчивают службу по призыву в ходе осенней кампании, будут отправлены домой, заявил на селекторном совещании глава Минобороны Сергей Шойгу. Вновь призванных направят в подразделения, не задействованные в военной операции на Украине, пообещал он.

«Все условия для качественного проведения призыва созданы. Военные комиссариаты полностью обеспечены медицинским имуществом», — сказал Шойгу.

Кремль объяснил перенос осеннего призыва на месяц
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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Министр напомнил, что в соответствии с указом президента Владимира Путина призыв начнется в ноябре, а увольнение в запас — с октября по декабрь. Призвать планируют 120 тыс. человек, это на 7,5 тыс. меньше, чем осенью 2021 года. В этом году осенний призыв начнется на месяц позже, чем обычно. Как поясняли в Кремле, решение принято, чтобы не усугублять ситуацию в перегруженных военкоматах на фоне частичной мобилизации.

В феврале после начала боевых действий на Украине Минобороны заверяло, что в них участвуют только контрактники. Несколько дней спустя ведомство признало, что есть «несколько фактов» присутствия срочников в зоне военной операции. В июне в Генпрокуратуре заявили, что наказание за это понесли 12 офицеров, а 600 солдат срочной службы вернули в Россию.

После указа об осеннем призыве Министерство обороны вновь заявило, что срочников не станут привлекать к боевым действиям. Представитель Генштаба Владимир Цимлянский подчеркивал, что «мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции».

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