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Военная операция на Украине ,  
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Прокурор сообщил о наказанных офицерах за 600 срочников на Украине

12 офицеров привлекли к ответственности, а солдат вернули в Россию. Прокуратура проводила проверку по поручению президента после того, как в марте стало известно о фактах присутствия срочников на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

К участию в специальной военной операции на Украине были привлечены 600 солдат срочной службы, заявил в Совфеде военный прокурор Западного округа Артур Егиев на заседании Совета Федерации, передает «Интерфакс».

Около 12 офицеров привлекли к ответственности, а срочников вернули «в кратчайшие сроки», добавил Егиев.

РБК направил запрос в Министерство обороны.

После начала военной операции президент Владимир Путин подчеркнул, что в ней участвуют только профессиональные военные — «мужчины, которые добровольно сделали для себя очень ответственный выбор защищать Родину». Он заверил, что у российской армии «достаточно сил и средств», чтобы решить поставленные задачи силами профессиональной армии.

Минобороны сообщило о фактах попадания срочников в плен на Украине
Политика
Игорь Конашенков

Однако спустя несколько дней после этого Минобороны заявило об обнаружении «нескольких фактов присутствия военнослужащих срочной службы» в частях Вооруженных сил, участвующих в боевых действиях на Украине. Представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков добавил, что практически все срочники уже выведены в Россию, но некоторые были захвачены в плен.

Путин после этого поручил прокурорам провести проверку и найти виновных в отправке срочников на Украину. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что до начала спецоперации до сведения всех командиров подразделений было доведено указание исключить привлечение солдат срочной службы для выполнения любых задач на Украине. По словам Пескова, Путину после этого было доложено о выполнении этого указания.

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6 мая замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская рассказала, что встретилась с матерями российских военных, попавших на Украине в плен. По ее словам, на встрече были и матери срочников, которые «вопреки указанию верховного главнокомандующего Владимира Путина были отправлены в Украину, до сих пор оттуда не вернулись».

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