Кремль объяснил перенос осеннего призыва на месяц

Осенний призыв отложен на месяц, чтобы не усугублять ситуацию в перегруженных военкоматах, говорит Дмитрий Песков. Власти рассчитывают призвать 120 тыс. человек

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Военные комиссариаты в России перегружены из-за частичной мобилизации, начало осеннего призыва перенесено с 1 октября на 1 ноября, чтобы не усугублять ситуацию. Об этом заявил «РИА Новости» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«[Это] позволит развести потоки мобилизованных и призывников-срочников», — пояснил Песков.

Как правило, осенний призыв в России начинается с 1 октября. Однако 30 сентября президент Владимир Путин подписал указ о начале призыва с 1 ноября. Согласно документу, в рамках осенней кампании призовут 120 тыс. человек. Это меньше, чем осенью прошлого года (127,5 тыс.) и весной этого года (134,5 тыс.).

В этом году осенний призыв проходит на фоне частичной мобилизации.

С самого начала операции российских войск на Украине президент неоднократно обещал, что срочники не будут отправлены для участия в боевых действиях. После объявления частичной мобилизации в Минобороны вновь заверили, что служащие по призыву «не подлежат никакой мобилизации, направлению в зону проведения специальной военной операции». Министр Сергей Шойгу подчеркнул, что призывники продолжат служить только на территории России.

После объявления осеннего призыва в Генштабе пообещали «своевременно направлять» всех отслуживших срочников к местам проживания. Увольнение призванных в рамках осенней кампании прошлого года и отслуживших установленные сроки начнется с 1 октября. На правительственном портале «Объясняем.рф» пояснили при этом, что срочников могут мобилизовать, но «только после увольнения в запас». Разъяснения давались относительно тех, у кого срок службы истекает этой осенью.