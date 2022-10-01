Кремль объяснил перенос осеннего призыва на месяц

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 октября
EUR ЦБ: 52,74 (-2,67) Инвестиции, 30 сен, 16:32
Курс доллара на 1 октября
USD ЦБ: 55,3 (-2,11) Инвестиции, 30 сен, 16:32
Любовь к быстрой езде: как наказывать нарушителей ПДД Партнерский проект, 11:06
Пригожин поддержал идею Кадырова о первоочередной мобилизации силовиков Политика, 11:05
Турция отказалась признать присоединение новых регионов к России Политика, 10:56
При взрыве газа в Коломне пострадали три человека Общество, 10:48
Власти Москвы оценили влияние новой кольцевой в метро на загрузку дорог Город, 10:39
Конституционный суд начал проверку договоров о включении новых территорий Политика, 10:27
Обмен, возврат и форс-мажор: что умеют сервисы для командировок РБК и Smartway, 10:18
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Власти Монголии пообещали выдавать россиянам виды на жительство Политика, 10:04
«Неквалам» запретят покупать «недружественные» бумаги. Что останется? Инвестиции, 10:00
Кремль объяснил перенос осеннего призыва на месяц Политика, 09:59
Путин заявил, что Россия и Китай строят «справедливый миропорядок» Политика, 09:44
Лечебный экспорт: как заработать на медицинском туризме в России Партнерский проект, 09:29
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:28
В Думу внесли законопроекты об отсрочке для многодетных отцов Политика, 09:20
Военная операция на Украине ,  
0 

Кремль объяснил перенос осеннего призыва на месяц

Осенний призыв отложен на месяц, чтобы не усугублять ситуацию в перегруженных военкоматах, говорит Дмитрий Песков. Власти рассчитывают призвать 120 тыс. человек
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Военные комиссариаты в России перегружены из-за частичной мобилизации, начало осеннего призыва перенесено с 1 октября на 1 ноября, чтобы не усугублять ситуацию. Об этом заявил «РИА Новости» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«[Это] позволит развести потоки мобилизованных и призывников-срочников», — пояснил Песков.

Власти заявили, что срочников могут мобилизовать после увольнения в запас
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Как правило, осенний призыв в России начинается с 1 октября. Однако 30 сентября президент Владимир Путин подписал указ о начале призыва с 1 ноября. Согласно документу, в рамках осенней кампании призовут 120 тыс. человек. Это меньше, чем осенью прошлого года (127,5 тыс.) и весной этого года (134,5 тыс.).

В этом году осенний призыв проходит на фоне частичной мобилизации.

С самого начала операции российских войск на Украине президент неоднократно обещал, что срочники не будут отправлены для участия в боевых действиях. После объявления частичной мобилизации в Минобороны вновь заверили, что служащие по призыву «не подлежат никакой мобилизации, направлению в зону проведения специальной военной операции». Министр Сергей Шойгу подчеркнул, что призывники продолжат служить только на территории России.

После объявления осеннего призыва в Генштабе пообещали «своевременно направлять» всех отслуживших срочников к местам проживания. Увольнение призванных в рамках осенней кампании прошлого года и отслуживших установленные сроки начнется с 1 октября. На правительственном портале «Объясняем.рф» пояснили при этом, что срочников могут мобилизовать, но «только после увольнения в запас». Разъяснения давались относительно тех, у кого срок службы истекает этой осенью.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Думскроллинг, заедание, апатия: как победить эти проявления тревоги
Инструкции
Pro
Фото: Global Look Press «Поездки на демоне» и минимум публичности: как живет Киану Ривз
Статьи
Pro
Фото: Stuart C. Wilson / Getty Images Сейчас тревожно не только родителям, но и детям. Вот как им помочь
Инструкции
Pro
Офисный призыв: как мобилизация повлияет на отношение к сотрудникам 50+
Статьи
Pro
Кому не откроют счет за рубежом и почему
Инструкции
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Мелатонин: стоит ли принимать на ночь?
Статьи
Pro
Фото: Андрей Любимов / РБК Российские бренды из мини-цехов: кто теперь продает на Ozon и Wildberries
Статьи
Pro
Фото: Adam Berry / Getty Images Антивеганы: почему люди по всему миру отказываются от растительной пищи
Статьи

В Петербурге зарегистрировали первый иск против решения о мобилизации
Политика
Фото:Артём Геодакян / ТАСС

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
осенний призыв мобилизация
Материалы по теме
Израиль предупредил граждан с паспортами России о частичной мобилизации
Политика
В Свердловской области перенесли отправку мобилизованных в учебные центры
Политика
Глава Хакасии сообщил об окончании частичной мобилизации
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter