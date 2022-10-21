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Песков сообщил, что пока нет понимания по турецкому газовому хабу

Песков: пока нет «стройного понимания» об организации газового хаба в Турции
Фото: Leonhard Foeger / Reuters
Фото: Leonhard Foeger / Reuters

«Стройного понимания», как будет организован турецкий газовый хаб из России в Европу, нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.

«Все нюансы будут прорабатывать. Там много нюансов надо проговаривать», — отметил Песков.

Пресс-секретарь также отметил, что данную инициативу поддержал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент России озвучил идею создания в Турции «крупнейшего газового хаба для Европы» 12 октября. Министр энергетики Фатих Донмез тогда сказал, что впервые услышал о таких планах, но уже через день Эрдоган заявил, что стороны поручили профильным ведомствам начать проработку этого вопроса. 19 октября турецкий президент, выступая в парламенте, сообщил, что договорился с Владимиром Путиным о создании в Турции газового хаба. Эрдоган отметил, что Европа сейчас находится в поисках источников природного газа.

Россия поставляет газ в Турцию по двум газопроводам, которые проходят по дну Черного моря: по «Голубому потоку» (мощность — 16 млрд куб. м в год) газ поставляется только на турецкий рынок, а половина мощностей «Турецкого потока» (15,75 млрд из 31,5 млрд куб. м) используется для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.



В Европе после введенных против России санкций начался энергетический кризис. Положение ухудшилось после сокращения, а затем приостановки поставок по «Северному потоку» из-за ремонта оборудования, необходимого после сентябрьских взрывов на обоих газопроводах системы «Северный поток». В «Газпроме» пока отказываются оценивать сроки восстановления работы. По оценкам Международного валютного фонда, поставки российского топлива в европейские страны уже сократились на 80% по сравнению с показателями прошлого года.

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