Эрдоган поручил начать работу над газовым хабом после предложения Путина

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что поручил министерству энергетики начать работу по строительству газового хаба после предложения российского лидера Владимира Путина, передает NTV. По его словам, Путин дал такое же поручение профильному российскому ведомству.

«Наше министерство энергетики и природных ресурсов и российская сторона проведут свою работу по этому вопросу, представят ее [результаты] нам, и потом мы сделаем этот шаг. Ждать нельзя», — заявил Эрдоган.

Подходящим местом для строительства газового хаба он назвал Фракию.

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