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Эрдоган поручил начать работу над газовым хабом после предложения Путина

Эрдоган: Минэнерго России и Турции займутся созданием газового хаба по предложению Путина
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Фото: Leonhard Foeger / Reuters
Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что поручил министерству энергетики начать работу по строительству газового хаба после предложения российского лидера Владимира Путина, передает NTV. По его словам, Путин дал такое же поручение профильному российскому ведомству.

«Наше министерство энергетики и природных ресурсов и российская сторона проведут свою работу по этому вопросу, представят ее [результаты] нам, и потом мы сделаем этот шаг. Ждать нельзя», — заявил Эрдоган.

Подходящим местом для строительства газового хаба он назвал Фракию.

Материал дополняется.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин газ Турция

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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