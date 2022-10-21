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Совет ЕС достиг соглашения по борьбе с энергетическим кризисом

Шарль Мишель: Совет ЕС достиг соглашения по борьбе с энергетическим кризисом

Страны ЕС достигли соглашения по борьбе с энергетическим кризисом, сообщил глава Совета ЕС Шарль Мишель в «Твиттере».

«Совет ЕС достиг соглашения по энергетике. Единство и солидарность преобладают», — написал он.

По его словам, лидеры «договорились работать над мерами по сдерживанию цен на энергоносители для домохозяйств и предприятий».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала решение лидеров Евросоюза. Она отметила, что речь идет о «стратегическом руководстве по энергетическому пакету — от совместных закупок до инвестиций».

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