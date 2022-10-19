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Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о создании газового хаба

Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о создании в Турции газового хаба для Европы
Путин неделю назад предложил создать в Турции такую площадку, Эрдоган согласился. Предполагается, что на черноморское направление переведут поставки, которые раньше осуществлялись в Европу по «Северному потоку»
«Газпром» GAZP ₽159,5 -0,44% Купить
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (справа)
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (справа) (Фото: Пул Кремля / Global Look Press )

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламенте, сообщил, что договорился с Владимиром Путиным о создании в Турции газового хаба, пишет Anadolu.

«Европа сможет получать свой газ из Турции», — передает Эрдоган слова Путина. Президент, выступая в парламенте, отметил, что Европа сейчас находится в поисках источников природного газа. «К счастью, у нас такой проблемы нет и в будущем она нам тоже не грозит», — уверен Эрдоган.

Президент России озвучил идею создания в Турции «крупнейшего газового хаба для Европы» 12 октября. Министр энергетики Фатих Донмез тогда сказал, что впервые услышал о таких планах, но уже через день Эрдоган заявил, что стороны поручили профильным ведомствам начать проработку этого вопроса. Подходящим местом для такой площадки турецкий лидер назвал Фракию.

По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, компания готова построить необходимые газотранспортные мощности. Он отметил, что работу пострадавших при взрывах «Северных потоков» будут восстанавливать долго, поэтому вопрос переноса поставок на черноморское направление актуален.

Россия поставляет газ в Турцию по двум газопроводам, которые проходят по дну Черного моря. По «Голубому потоку» (мощность — 16 млрд куб. м в год) газ поставляется только на турецкий рынок, а половина мощностей «Турецкого потока» (15,75 млрд из 31,5 млрд куб. м) используется для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

В Европе после введенных против России санкций начался энергетический кризис, усугубившийся после сокращения, а затем приостановки поставок по «Северному потоку» из-за ремонта оборудования. В конце сентября на обоих газопроводах системы «Северный поток» произошли взрывы, которые привели к серьезным разрушениям. В «Газпроме» пока отказываются оценивать сроки восстановления работы.

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По оценкам Международного валютного фонда, поставки российского топлива в европейские страны уже сократились на 80% по сравнению с показателями прошлого года.

На фоне кризиса в ЕС обсуждают дополнительные ограничения против России, в том числе потолок цен на газ. Миллер предупреждал, что такой шаг нарушит действующие контракты и Москва прекратит поставки.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Турция газ Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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