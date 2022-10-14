Путин предложил Эрдогану создать газовый хаб в Турции. Нужен ли он Европе

Путин предложил создать новый газовый хаб в Турции для поставок в Европу, если будет заинтересованность потенциальных покупателей. Главы двух стран уже поручили проработать этот вопрос. РБК разбирался, кому нужен этот хаб

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин на полях VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) во Дворце Независимости в Астане, Казахстан (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Президент Владимир Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве 12 октября, предложил создать в Турции «крупнейший газовый хаб» для поставок в Европу. По его словам, Россия уже частично экспортирует газ в ЕС через Турцию, туда можно было бы перенаправить топливо, ранее поставляемое через Балтийское море по газопроводу «Северный поток», на котором произошли взрывы в конце сентября.

«Утраченный объем транзита по «Северным потокам», по дну Балтийского моря, мы могли бы переместить и в регион Черного моря и сделать таким образом основными маршрутами поставки нашего топлива, нашего газа природного в Европу [маршруты] через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы», — сказал Путин. Он подчеркнул, что реализация этого проекта возможна, «если, конечно, в этом заинтересованы наши партнеры», имея в виду в первую очередь европейских покупателей.

Это предложение стало неожиданностью для турецкого министра энергетики и природных ресурсов Фатиха Донмеза, который был среди спикеров на пленарной сессии вместе с Путиным: он впервые узнал об этой идее из выступления российского президента. «Наверное, еще очень рано говорить о том, что мы знаем, как это сделать. Для нас это новое предложение. Нам нужно какие-то юридические вопросы, торгово-экономические вопросы, технические моменты обсудить», — сказал министр в ответ на просьбу прокомментировать идею хаба. Он предложил «обстоятельно обсудить» инициативу и проработать ее технически — в целом это, по его мнению, «совершенно возможно».

Как родилась идея газового хаба

На следующий день, 13 октября, Путин представил идею газового хаба в Турции уже на встрече с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане. «Если есть заинтересованность Турции и наших возможных покупателей в других странах, [мы] могли бы рассмотреть возможность строительства еще одной газопроводной системы и создания на территории Турции газового хаба для продаж в другие страны, в третьи страны, прежде всего, конечно, в европейские, если они в этом, разумеется, заинтересованы», — сказал российский президент. По его словам, в рамках «Российской энергетической недели» эта идея обсуждалась с министром энергетики Турции, руководителем турецкой газовой компании Botas Бурханом Озджаном и «Газпромом».

В открытой части встречи не последовало реакции Эрдогана на это предложение. Но пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Анкара им заинтересовалась и главы России и Турции поручили оперативно проработать этот вопрос. «Турецкая сторона проявила достаточно заинтересованную реакцию на эту инициативу президента Путина, и президенты поручили весьма оперативно проработать этот вопрос», — сказал он «Интерфаксу» по итогам переговоров в Астане.

Детальное обсуждение расширения газопроводной системы «Турецкий поток», по которой «Газпром» уже поставляет газ в Турцию и Европу, и создания газового хаба в Турции начнется незамедлительно, заявил в эфире «Первого канала» предправления «Газпрома» Алексей Миллер. «Турецкая сторона проявила, конечно же, очень большой интерес. Договорились с нашими коллегами, в частности, на корпоративном уровне и с министром энергетики Турции о том, что диалог начнем очень-очень быстро, буквально с начала следующей недели. И перейдем уже к абсолютно конкурентному обсуждению объемов и сроков реализации проекта», — добавил он.

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Зачем понадобился новый хаб

Россия поставляет газ в Турцию по двум трубопроводам через Черное море — «Голубому потоку» (мощность — 16 млрд куб. м в год), запущенному в феврале 2003 года, и «Турецкому потоку» (31,5 млрд куб. м), который начал работать в январе 2020-го. «Голубой поток» предназначен для поставок газа только на турецкий рынок. Первая из двух ниток «Турецкого потока» (15,75 млрд из 31,5 млрд куб. м) используется для поставок газа турецким потребителям, вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы, включая Болгарию, Грецию, Македонию, Румынию, Сербию, Венгрию, Боснию и Герцеговину.

«Турецкий поток» зарекомендовал себя как поставщик и в Турцию, и в Европу. По-видимому, вопрос, что утерянные мощности на Балтике могут быть перенесены в Черное море, — это своевременная постановка вопроса», — сказал Миллер. По его словам, также можно рассматривать вопрос о создании торговой площадки на границе Евросоюза и Турции для определения цены. «Сегодня заоблачные эти цены [на газ], и мы могли бы спокойно регулировать их на нормальном рыночном уровне без всякой политической окраски», — сказал Путин на встрече с Эрдоганом.

Главной транзитной страной для поставок российского газа в Европу исторически была Украина, но после череды скандалов и судов «Газпром» решил строить маршруты обхода — по дну Балтийского моря («Северный поток» и «Северный поток-2», который был достроен в конце 2021 года, но еще не прошел сертификацию; мощность каждого из них — 55 млрд куб. м в год) и Черного моря. Черноморский проект изначально назывался «Южный поток» и предполагал прокладку газопровода мощностью 63 млрд куб. м через Болгарию и далее в Центральную Европу. Но ЕС, по сути, заблокировал строительство этой магистрали в декабре 2014 года, потому что, по мнению Еврокомиссии, он не соответствовал нормам Третьего энергопакета, который запрещает производителям газа владеть газопроводной инфраструктурой. Тогда Россия решила вместо этого построить газопровод в Турцию с продолжением в Европу аналогичной мощности. Обсуждалось и создание биржевой площадки для торговли российским газом на границе с ЕС. Но от этой идеи отказались, а мощность «Турецкого потока» была снижена вдвое, до 31,5 млрд куб. м, после принятия решения о строительстве «Северного потока-2», так как европейскому рынку не нужно было столько газа.

Нужен ли Европе новый хаб

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в разговоре с журналистами в Астане признался, что вопрос создания газового хаба в Турции еще не обсуждался с потенциальными конечными покупателями этого газа — европейскими странами. «Фактически их сейчас нет. Никаких контактов. Европейские партнеры — они не партнеры, а оппоненты. И пока они контактировать не хотят», — отметил он. Он также подтвердил, что этот проект будет реализован только в случае заинтересованности европейских партнеров: «Безусловно. Это предстоит еще выяснить».

Евросоюз не заинтересован в газовом хабе за пределами Европы, и тем более в Турции, убежден эксперт по энергетике, профессор Института политических исследований в Париже (Sciences Po) Тьерри Бро. «У нас есть британский хаб NBP, если с этой ролью перестанет справляться [нидерландский] TTF», — пояснил он РБК. При этом он полагает, что Россия вряд ли будет пытаться создавать аналог европейских виртуальных хабов, которые также являются центрами ценообразования, — она больше заинтересована в том, чтобы российский газ просто реэкспортировался в некоторые страны Европы. Ни то, ни другое не соответствует интересам ЕС, считает эксперт.

Любое расширение газовой инфраструктуры Турции при поддержке России будет сопряжено с санкционными рисками для строительства, а также потенциальными ограничениями с точки зрения нужности такой инфраструктуры, говорит основательница консалтинговой компании Ziemba Insights Рэйчел Зимба. При этом она признает, что газопровод «Турецкий поток» работает почти с рекордной загрузкой, что в том числе отражает некоторые дополнительные объемы, идущие в Европу. «Принимая во внимание, что значительная часть газового экспорта России в Европу была сокращена из-за невозможности договориться об условиях оплаты (рубли или валюта. — РБК), мне кажется, что объемы поставок через Турцию не могут быть существенно увеличены», — добавила она.

«Думаю, как только проект такого хаба будет написан, сразу же найдутся покупатели и даже контракты на покупку из этого хаба будут заключены заранее», — считает руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов. Некоторые страны Юго-Восточной и Восточной Европы могут быть заинтересованы в таких поставках, соглашается Зимба. Среди европейских стран, выступающих против санкций в отношении российских нефти и газа, — как раз Венгрия и Сербия. Будапешт импортирует более 80% газа из России (около 4,5 млрд куб. м в год). В конце августа 2022 года стороны договорились о дополнительных поставках 353,8 млн куб. м в сентябре и октябре через «Турецкий поток». Москва и Белград (ежегодно потребляет 3,2 млрд куб. м газа, из них 2 млрд куб. м — из России) в мае заключили договор, по которому Сербия будет платить от $310 до $408 за 1 тыс. куб. м российского газа в ближайшие три года. Сербия получает топливо по «фантастической» стоимости, в ином случае республику ждало бы банкротство, заявлял президент республики Александр Вучич.

По данным Международного энергетического агентства, в 2021 году ЕС закупил 155 млрд куб. м российского газа, что составило 45% европейского газового импорта и около 40% газового потребления. Газ поступал в Европу через украинскую газотранспортную систему, «Северный поток», «Турецкий поток», а также газопровод Ямал — Европа через Белоруссию и Польшу. Но поставки газа из России начали резко сокращаться после начала военной спецоперации на Украине, введения западных санкций (напрямую не касались поставок газа) и требования Москвы, чтобы недружественные страны платили за газ рублями. Сейчас из этих маршрутов работают только украинский, и то не на полную мощность, и турецкий.

Проблемы с поставками привели к небывалому росту цен на газ — например, в августе они превышали $3 тыс. за 1 тыс. куб. м, что почти в десять раз выше докризисного уровня. Сейчас они почти вдвое ниже, но по-прежнему в разы превышают цены начала года: 13 октября стоимость ноябрьского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах опустилась до $1595 за 1 тыс. куб. м. На этом фоне страны Евросоюза достигли «политического соглашения» о добровольном снижении потребления газа на 15% до конца марта 2023 года по сравнению со средним показателем за последние пять лет. Они также занялись диверсификацией поставок, в первую очередь за счет увеличения закупок сжиженного природного газа (СПГ). С 2027 года Евросоюз намерен прекратить импорт ископаемых видов топлива из России, напоминают аналитики инвестбанка «Синара».