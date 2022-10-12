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В Турции ответили на предложение Путина создать в стране газовый хаб

Министр энергетики Турции заявил, что впервые услышал от Путина об идее газового хаба
Путин предложил открыть в Турции «крупнейший газовый хаб для Европы» и компенсировать утраченный объем поставок по «Северным потокам». Глава Минэнерго Турции сказал, что впервые об этом слышит, но «это совершенно возможно»
«Газпром» GAZP ₽162,36 -0,33% Купить
Фото: Umit Bektas / Reuters
Фото: Umit Bektas / Reuters

Турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез заявил, что на «Российской энергетической неделе» впервые услышал от президента России о планах создать в Турции газовый хаб.

Владимир Путин, выступая на заседании форума, сказал, что Москва могла бы перенаправить «утраченный объем транзита» по «Северным потокам» в регион Черного моря и создать там «крупнейший газовый хаб для Европы».

«Наверное еще очень рано говорить о том, что мы знаем, как это сделать. Для нас это новое предложение. Нам нужно какие-то юридические вопросы, торгово-экономические вопросы, технические моменты обсудить», — сказал Донмез в ответ на просьбу прокомментировать идею. Он предложил «обстоятельно обсудить» инициативу и проработать ее технически — в целом это, по его мнению, «совершенно возможно».

Глава «Газпрома» Алексей Миллер, комментируя предложение Путина, сказал, что технически компания готова построить газотранспортные мощности. «Что касается хаба, без сомнения, можно рассматривать вопрос торговой площадки на границе Европейского союза и Турции», — уверен он.

Россия поставляет газ в Турцию через Черное море по двум газопроводам: «Голубому потоку» (мощность — 16 млрд куб. м в год) и «Турецкому потоку» (31,5 млрд куб. м). «Голубой поток» предназначен для поставок газа только на турецкий рынок. Первая из двух ниток «Турецкого потока» (15,75 млрд куб. м) используется для поставок газа Турции, вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Турция газ Владимир Путин хаб
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