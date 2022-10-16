Власти Болгарии заявили, что страна обеспечена газом на год

Болгария обеспечена газом на ближайшие 12-14 месяцев, заявил министр экономики страны Никола Стоянов в эфире телеканала Nova.

«Можно сказать, что газовый кризис позади», — сказал он (цитата по Novinite).

По его словам, проблему смогли решить за счет запуска интерконнектора (трубопровода для прямой связи национальных систем транспортировки природного газа) и проведения тендеров на поставку сжиженного газа.

1 октября в эксплуатацию ввели интерконнектор между Грецией и Болгарией.

«Сейчас у нас есть долгосрочный контракт с Азербайджаном, к которому мы можем добавить СПГ и трубопроводный газ», — заключил Стоянов.

В начале сентября стало известно, что Болгария договорилась с Баку о поставках газа в обмен на электричество. Азербайджан производил его сам, расходуя газ. Однако страны условились, что София будет поставлять электроэнергию, произведенную сверх необходимых объемов в Азербайджан, а тот отдавать ей газ.

По итогам переговоров азербайджанская сторона подтвердила, что София может рассчитывать на поставки 1 млрд куб. м газа в год по действующему контракту.

«Они предложили нам, как традиционному партнеру, сохранить нас от расширения небольшой части. Это означает, что у нас будет 1 млрд куб. м газа в год на основании долгосрочного договора с Азербайджаном, что составит около 60% наших потребностей — около 3,5 млрд в год», — пояснял Стоянов.

В апреле Болгария отказалась платить за российский газ в рублях, как того требует президентский указ об оплате поставок для недружественных России стран. «Газпром» в ответ на это остановил поставки газа в республику. Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова говорила, что контракт «Газпрома» с республикой действует до конца текущего года, и Москва готова возобновить поставки топлива.

Однако болгарские власти заявили, что будут покупать газ у США по более выгодным контрактам, а также заключили соглашение с Азербайджаном по прокачке через газопровод IGB. Но в середине августа исполняющий обязанности министра энергетики временного правительства республики Росен Христов сообщил, что объема газа от альтернативных поставщиков стране недостаточно.

В конце августа Болгария возобновила переговоры с «Газпромом» о дальнейших поставках газа. Однако власти страны уточнили, что переговоры будут касаться только действующего соглашения, а не нового договора.