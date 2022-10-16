Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 октября
EUR ЦБ: 62,47 (-0,12) Инвестиции, 14 окт, 16:01
Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 63,06 (-0,44) Инвестиции, 14 окт, 16:01
Гладков сообщил, что при стрельбе на полигоне не погиб ни один белгородец Политика, 07:09
Си Цзиньпин заявил о решимости КНР противостоять сепаратизму Тайваня Политика, 06:55
Зачем водителям-новичкам нужны ученические права Партнерский проект, 06:51
Bloomberg узнал о споре посла КНР и адмирала НАТО из-за России и Украины Политика, 06:24
Власти Болгарии заявили, что страна обеспечена газом на год Экономика, 06:16
Axios сообщил о «разочаровании» в Белом доме из-за слов Аббаса Путину Политика, 05:44
Байден не признал укрепление доллара причиной проблем в мировой экономике Экономика, 05:24
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Мужчина застрелил полицейского при задержании под Костромой Общество, 04:40
WP сообщила о требовании США к ЕС увеличить финансовую помощь Украине Политика, 04:33
Сын фигуранта дела о взрыве на Крымском мосту объяснил его визит в Грузию Политика, 04:10
Болгария заподозрила «российских хакеров» в атаке на госсайты Политика, 03:34
МИД Китая призвал граждан страны покинуть Украину Политика, 03:33
Си Цзиньпин предложил Ким Чен Ыну расширить сотрудничество ради мира Политика, 02:57
В центре, на юге и востоке Украины вновь объявили воздушную тревогу Политика, 02:34
Экономика ,  
0 

Власти Болгарии заявили, что страна обеспечена газом на год

Болгария обеспечена газом на ближайшие 12-14 месяцев, заявил министр экономики страны Никола Стоянов в эфире телеканала Nova.

«Можно сказать, что газовый кризис позади», — сказал он (цитата по Novinite).

По его словам, проблему смогли решить за счет запуска интерконнектора (трубопровода для прямой связи национальных систем транспортировки природного газа) и проведения тендеров на поставку сжиженного газа.

1 октября в эксплуатацию ввели интерконнектор между Грецией и Болгарией.

«Сейчас у нас есть долгосрочный контракт с Азербайджаном, к которому мы можем добавить СПГ и трубопроводный газ», — заключил Стоянов.

В начале сентября стало известно, что Болгария договорилась с Баку о поставках газа в обмен на электричество. Азербайджан производил его сам, расходуя газ. Однако страны условились, что София будет поставлять электроэнергию, произведенную сверх необходимых объемов в Азербайджан, а тот отдавать ей газ.

По итогам переговоров азербайджанская сторона подтвердила, что София может рассчитывать на поставки 1 млрд куб. м газа в год по действующему контракту.

Читайте на РБК Pro
Почему экономика России оживает несмотря на санкции – The Economist Как понять, что к этому начальнику нельзя идти работать: 5 сигналов Пять ошибок работодателей в работе с ЭДО, которые могут закончиться судом Деглобализация-2022: почему мир раскалывается на части и что будет дальше

«Они предложили нам, как традиционному партнеру, сохранить нас от расширения небольшой части. Это означает, что у нас будет 1 млрд куб. м газа в год на основании долгосрочного договора с Азербайджаном, что составит около 60% наших потребностей — около 3,5 млрд в год», — пояснял Стоянов.

В апреле Болгария отказалась платить за российский газ в рублях, как того требует президентский указ об оплате поставок для недружественных России стран. «Газпром» в ответ на это остановил поставки газа в республику. Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова говорила, что контракт «Газпрома» с республикой действует до конца текущего года, и Москва готова возобновить поставки топлива.

Однако болгарские власти заявили, что будут покупать газ у США по более выгодным контрактам, а также заключили соглашение с Азербайджаном по прокачке через газопровод IGB. Но в середине августа исполняющий обязанности министра энергетики временного правительства республики Росен Христов сообщил, что объема газа от альтернативных поставщиков стране недостаточно.

В конце августа Болгария возобновила переговоры с «Газпромом» о дальнейших поставках газа. Однако власти страны уточнили, что переговоры будут касаться только действующего соглашения, а не нового договора.

Теги
Болгария поставки газа
Материалы по теме
Болгария временно отказалась от санкций ЕС против топлива из России
Экономика
София договорилась с Баку об обмене электроэнергии на газ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter