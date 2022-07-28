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Посол заявила о готовности России возобновить поставки газа в Болгарию

«Газпром» GAZP ₽196,25 -0,12% Купить

Москва готова восстановить поставки газа Болгарии при желании Софии, контракт «Газпрома» действителен. Об этом заявила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова в эфире телеканала «Россия 24».

«Договор действует до конца этого года. Поэтому в любой момент, когда болгарская сторона решит платить по той схеме, по которой требует «Газпром», поставки возобновятся... Я думаю, все возможно, все только зависит от политической воли и от серьезной доли прагматизма», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).

В Болгарии сообщили о блокировке перевода посольству России на $890 тыс.
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Фото:Stoyan Nenov / Reuters

В конце апреля Болгария сообщила, что «Газпром экспорт» уведомил своего болгарского партнера, компанию «Булгаргаз», об остановке поставок газа. Российская компания позже подтвердила это, уточнив, что решение было принято в связи с нежеланием Софии оплачивать газ в рублях.

Министр энергетики Болгарии Александр Николов позже пояснял, что процедура оплаты газа в рублях, на которой настаивает Россия, «влечет за собой значительные риски». «На практике мы потеряем контроль за нашими деньгами после оплаты в долларах США, как мы договаривались. Будет существовать риск нарушения обязательств — невыполнения [условий] российским банком, который будет отвечать за конвертацию соответствующей суммы в рубли», — уточнял он.

Позже стало известно, что Болгария будет покупать сжиженный природный газ в США по цене ниже, чем у «Газпрома». В июне правительство Болгарии договорилось с властями Азербайджана о прокачке азербайджанского газа через газопровод IGB. Газопровод проложен из греческого города Комотини до болгарского Стара Загора. Общая протяженность трубопровода составляет 182 км, из них 150 км проходят через Болгарию, а его мощность — от 3 млрд до 5 млрд куб. м в год с возможностью увеличения до 10 млрд куб. м.

Теги
Болгария газ Элеонора Митрофанова МИД Газпром
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