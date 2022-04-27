Болгария и Польша отказались платить за газ в рублях. Что важно знать

Болгария и Польша первыми из стран ЕС отказались платить за российский газ по новому порядку — в рублях. В ответ «Газпром» прекратил туда поставки. В Еврокомиссии посчитали это попыткой «использовать газ как инструмент шантажа»

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Со среды, 27 апреля, «Газпром» полностью остановил поставки газа в Болгарию и Польшу — компаниям «Булгаргаз» и PGNiG — из-за их отказа расплачиваться по новому порядку, в рублях. Об этом сообщила пресс-служба российской компании и подтвердили в Минэнерго Болгарии и PGNiG.

Президент Владимир Путин 23 марта поручил перевести в рубли платежи за российский газ от недружественных стран (в список входят все страны ЕС, США, Великобритания и ряд других государств), которые ввели против России санкции в ответ на начало военной спецоперации на Украине. Новая схема начала работать с 1 апреля. «Речь идет об оплате за газ, поставляемый начиная с 1 апреля. По некоторым контрактам платежи за «апрельский газ» начинаются во второй половине апреля, по другим — в мае», — говорил источник, близкий к российской стороне. В основном страны ЕС должны рассчитаться по новой схеме за газ, поставленный в апреле, в мае, сказал РБК представитель «Газпрома» 27 апреля.

Новый порядок оплаты поставок газа, предложенный Россией, не соответствует действующему контракту, считают в Минэнерго Болгарии. В PGNiG также сочли решение «Газпрома» нарушением договора и сообщили о намерении подать претензию в адрес российской компании.

По общему правилу существенные изменения в договорные отношения могут вноситься лишь по соглашению сторон, напоминает управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. Но это не отменяет вероятности того, что договор может допускать изменение условий в одностороннем порядке при наступлении неких обстоятельств, например форс-мажорных, замечает он. То есть теоретически российская сторона может обосновать свои действия наступлением не зависящих от нее обстоятельств.

Почему «Газпром» отключил Болгарию и Польшу

До сих пор европейские потребители «Газпрома» платили за российский газ в основном в долларах и евро. Объясняя необходимость перевода платежей в рубли, Путин говорил, что в случае дальнейших поставок газа и их оплаты в валюте новые финансовые поступления могут быть заблокированы. По его словам, «такое развитие ситуации вполне ожидаемо». 27 февраля из-за спецоперации на Украине Евросоюз и его партнеры решили заморозить почти половину международных резервов российского Центробанка — около $300 млрд.

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«На самом деле — что происходит, что уже произошло: мы поставили европейским потребителям наши ресурсы, в данном случае — газ. Они его получили, заплатили нам в евро, которые затем сами же и заморозили. В этой связи есть все основания считать, что часть поставленного газа в Европу мы поставили фактически бесплатно», — сказал тогда Путин. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснял, что схема с оплатой газа в рублях была принята, чтобы западные страны не смогли арестовать доллары и евро, которые Россия получает за газ.

Согласно указу Путина теперь западные компании должны открыть два специальных счета в Газпромбанке (в число его акционеров входит «Газпром») типа «К» — рублевый и валютный. Оплата должна производиться с помощью перевода евро или долларов на валютный счет. После этого банк продает эту валюту на Московской бирже и зачисляет полученные рубли на рублевый счет иностранного покупателя, а затем эти деньги будут перечисляться «Газпрому». Согласно указу именно поступление рублей газопроизводителю должно считаться фактом оплаты за поставки топлива. Еврокомиссия заявляла, что эта схема нарушает действующий санкционный режим, и предлагала считать фактом оплаты поступление валюты на счет в Газпромбанке.

Двухступенчатая процедура оплаты влечет за собой значительные риски, считает министр энергетики Болгарии Александр Николов. «На практике мы потеряем контроль за нашими деньгами после оплаты в долларах США, как мы договаривались. Будет существовать риск нарушения обязательств — невыполнения [условий] российским банком, который будет отвечать за конвертацию соответствующей суммы в рубли», — пояснил он. РБК направил запрос представителю Газпромбанка.

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский 26 апреля заявил, что Варшава отказывается платить за поставки газа из России рублями и готова ко всем возможным рискам. Он добавил, что Польша может даже самостоятельно отключиться от подачи газа «в любой момент». В этот же день МИД Польши ввел санкции против «Газпрома» и еще одной российской компании — крупнейшего производителя сжиженного природного газа (СПГ) НОВАТЭКа и его «дочки» Novatek Green Energy.

По оценкам аналитика инвестбанка «Синара» Кирилла Бахтина, «Газпром» поставлял в Польшу 9,7 млрд куб. м газа в год (50% потребления), в Болгарию — 2,3 млрд куб. м (около 80%). На эти две страны приходится 8% всех поставок российской компании в дальнее зарубежье. Соглашения «Газпрома» с PGNiG и «Булгаргаз» истекают в конце 2022 года. В начале февраля Варшава сообщила, что не собирается заключать новый долгосрочный контракт на поставки российского газа. Вице-премьер и министр финансов Болгарии Асен Василев также говорил, что эта страна будет искать альтернативных поставщиков, в том числе из Катара и Алжира.

Собираются ли другие страны ЕС платить за газ рублями

Прекращение поставок российского газа в Болгарию и Польшу является неприемлемым, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Заявление «Газпрома» о прекращении поставок газа потребителям в Европе в одностороннем порядке является очередной попыткой России использовать газ в качестве инструмента шантажа», — сказала она. При этом ЕС был готов к такому сценарию, утверждает она. Европейские страны днем 27 апреля проводят встречу группы по газовой координации, чтобы наметить скоординированный ответ.

Новая схема оплаты за российский газ в рублях будет вступать в потенциальное противоречие с европейским санкционным режимом, говорится в разъяснениях Еврокомиссии от 21 апреля. Компании могут законно исполнять требования указа Путина о переводе расчетов в рубли, только если это не идет вразрез с нормами санкционных регламентов, впервые утвержденных в 2014 году, подчеркивает комиссия.

По мнению регулятора, процедура обязательной конвертации евро или долларов, перечисленных на специальный валютный счет в Газпромбанке, может квалифицироваться как валютный заем этому банку от европейской компании. Но секторальными санкциями 2014 года европейцам запрещено предоставлять этому банку, как и и ряду других российских банков, новые кредиты сроком более 30 дней. «Процесс конвертации может занять неопределенно долгое время, в течение которого иностранная валюта будет целиком находиться в руках российских властей», — считает Еврокомиссия.

Но в ее пояснениях говорится, что еще остаются варианты, как рассчитываться за российский газ, не нарушая санкций. В самом указе Путина предусмотрены исключения: правительственная комиссия может выдать отдельные разрешения на продолжение расчетов в иностранных валютах. К тому же европейские компании могут переводить евро или доллары на специальный счет в Газпромбанке и при этом сделать «четкое заявление», что на этом их платежное обязательство считается исполненным «в соответствии с существующими контрактами», указывает Еврокомиссия. Но для этого понадобится получить подтверждение от российской стороны, что такой порядок допустим в рамках президентского указа.

Накануне, 26 апреля, основной импортер российского газа в Германию Uniper (один из крупнейших потребителей «Газпрома») допустил возможность оплаты по новым правилам без нарушения европейских санкций. «Согласно еще не утвержденным результатам первичного анализа мы считаем возможной соответствующую обработку будущих платежей», — говорится в комментарии Uniper для агентства Reuters. Компания подчеркнула, что для нее важно действовать в соответствии с законом о санкциях и что она тесно контактирует с правительством Германии по этому вопросу.

Еще один крупный покупатель российского газа — Австрия (компания OMV) — 27 апреля заявил о том, что готов платить за него по новым правилам в той части, которая не нарушает санкции ЕС. «Мы, то есть OMV, приняли условия оплаты, как и правительство Германии. Они [условия] были признаны соответствующими условиям санкций», — заявил 27 апреля канцлер Австрии Карл Нехаммер. Позже он уточнил, что OMV продолжит платить за газ в евро: «OMV продолжает оплачивать поставки газа из России в евро. Австрия придерживается точки зрения ЕС и поддерживает совместно принятые санкции». РБК направил запросы в OMV, правительство Германии и Uniper.

«Газпром», на 30% обеспечивающий потребности ЕС в газе, демонстрирует жесткую позицию, требуя платежей в рублях, и на среднесрочном горизонте мы не видим иных реальных вариантов для европейских покупателей газа, кроме как продолжать диалог и сотрудничество с «Газпромом», — говорится в отчете «Синары».

На фоне новостей о прекращении поставок в Болгарию и Польшу цены на газ в Европе выросли более чем на 25%, до $1375 за 1 тыс. куб. м, но затем скорректировались до $1300 за 1 тыс. куб. м (плюс 16%). «На европейском рынке будут сохраняться неопределенность и волатильность, так как в ближайшие дни поставки должны оплачивать и другие покупатели из ЕС», — предупреждает Бахтин.