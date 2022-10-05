Болгария временно отказалась от санкций ЕС против топлива из России

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 октября
EUR ЦБ: 58,06 (+1,89) Инвестиции, 16:23
Курс доллара на 6 октября
USD ЦБ: 59,4 (+0,61) Инвестиции, 16:23
Президент РФС назвал жестким приговор бывшему директору «Чертаново» Спорт, 18:37
Путин подписал указ о внесении в Конституцию упоминаний новых регионов Политика, 18:32
Почему за бездомных собак должны отвечать люди Партнерский проект, 18:19
Решетников назвал излишне консервативным прогноз Всемирного банка по ВВП Экономика, 18:18
Путин оценил работу Кравцова фразой из басни про кукушку и петуха Политика, 18:15
В Подмосковье пообещали выплатить мобилизованным по 200 тыс. руб. Политика, 18:06
«Вопрос времени». Как будут наказывать за криптоплатежи в России Крипто, 17:59
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Московский зоопарк купит дружелюбного моржа за 20 млн руб Life, 17:58
Лихач-контроль: как снизить число превышений скорости на дорогах России Партнерский проект, 17:56
Глава РФС прокомментировал ситуацию с матчами против Боснии и Ирана Спорт, 17:56
СК подтвердил возбуждение первого дела об уклонении от мобилизации Политика, 17:53
«Рубин» Слуцкого проиграл худшей команде ФНЛ и вылетел из Кубка России Спорт, 17:51
Путин распорядился принять в федеральную собственность Запорожскую АЭС Политика, 17:50
Цены на нефть упали после сообщения о решении резко снизить добычу ОПЕК+ Инвестиции, 17:45
Война санкций ,  
0 

Болгария временно отказалась от санкций ЕС против топлива из России

Болгария на время снимет санкции с российских поставщиков топлива для обеспечения работы государственных структур, в том числе — полиции и системы здравоохранения. Положения Евросовета будут снова исполняться через два года
Фото: Hristo Rusev / Getty Images
Фото: Hristo Rusev / Getty Images

Болгария временно не будет соблюдать санкции Евросоюза против российских компаний-поставщиков топлива в связи со сложившейся ситуацией в энергетике. Такое решение приняло временное правительство республики, передает радиостанция Darik со ссылкой на пресс-службу.

София отступит от положения Регламента Совета ЕС № 833/2014 о санкциях против России в связи с боевыми действиями на Украине в отношении государственных закупок на автомобильное топливо. Заключение новых государственных контрактов, а также исполнение заключенных договоров и соглашений разрешено после 10 октября 2022 года, запрет снова вступит в силу после 31 декабря 2024 года.

Такое решение принято в связи с необходимостью обеспечить автомобильным топливом государственные ведомства и структуры по охране порядка, жизни и здоровья жителей государства, пояснили в правительстве.

Ключевой российский оператор моторного топлива в Болгарии — «ЛУКОЙЛ Болгария», ей принадлежит нефтеперерабатывающий завод «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» и сеть заправочных станций.

Глава болгарского Минфина Росица Велкова в начале сентября объявила о намерении добиться от Брюсселя разрешения продолжить закупать топливо из России как минимум до конца 2024 года. Если Болгария не получит отсрочки от санкций, то автомобили рискуют остаться без топлива, подчеркнула министр.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Oli Scarff / Getty Images Какие технологии необходимы отделу закупок в условиях турбулентности
Инструкции
Pro
Что делать сотрудникам, если нарушены их права при частичной мобилизации
Инструкции
Pro
Фото: Владислав Шатило / РБК Русский транзит: как не прогореть, торгуя параллельным импортом
Инструкции
Pro
Фото: Leon Neal / Getty Images Сравняла ли удаленка зарплаты в ИТ между Москвой и регионами
Статьи
Pro
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва» Чего нельзя делать инвесторам во время падения рынка
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Alejandro Ernesto / DPA / Global Look Press В богатых странах грядет «демографическая зима». Что может это изменить
Статьи
Pro
Фото: Михаил Метцель / ТАСС Что сейчас покупают на Wildberries: рейтинг поставщиков
Исследования
Pro
Как вести деловую переписку: объясняют Ильяхов и Сарычева
Саммари

Евросоюз в конце мая согласовал частичное эмбарго на российскую нефть. «Это немедленно охватывает более двух третей импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования», — указал президент Евросовета Шарль Мишель. Под запрет попала не только нефть российского производства в чистом виде, но и смеси с ней.

Если смешивается российская и нероссийская нефть, то под запрет попадает вся партия, говорится в разъяснениях. Исключение — способность поставщика четко показать, какая часть партии произведена не в России, тогда эту часть пообещали в Еврокомиссии пустить на европейский рынок.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Болгария санкции Автомобили топливо
Материалы по теме
США исключили вторичные санкции при ограничении цены на российскую нефть
Экономика
Politico узнал о согласовании в ЕС новых санкций против России
Политика
Euractiv назвал единственную страну, выступающую против потолка на нефть
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter