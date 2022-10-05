Болгария временно отказалась от санкций ЕС против топлива из России
Болгария временно не будет соблюдать санкции Евросоюза против российских компаний-поставщиков топлива в связи со сложившейся ситуацией в энергетике. Такое решение приняло временное правительство республики, передает радиостанция Darik со ссылкой на пресс-службу.
София отступит от положения Регламента Совета ЕС № 833/2014 о санкциях против России в связи с боевыми действиями на Украине в отношении государственных закупок на автомобильное топливо. Заключение новых государственных контрактов, а также исполнение заключенных договоров и соглашений разрешено после 10 октября 2022 года, запрет снова вступит в силу после 31 декабря 2024 года.
Такое решение принято в связи с необходимостью обеспечить автомобильным топливом государственные ведомства и структуры по охране порядка, жизни и здоровья жителей государства, пояснили в правительстве.
Ключевой российский оператор моторного топлива в Болгарии — «ЛУКОЙЛ Болгария», ей принадлежит нефтеперерабатывающий завод «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» и сеть заправочных станций.
Глава болгарского Минфина Росица Велкова в начале сентября объявила о намерении добиться от Брюсселя разрешения продолжить закупать топливо из России как минимум до конца 2024 года. Если Болгария не получит отсрочки от санкций, то автомобили рискуют остаться без топлива, подчеркнула министр.
Евросоюз в конце мая согласовал частичное эмбарго на российскую нефть. «Это немедленно охватывает более двух третей импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования», — указал президент Евросовета Шарль Мишель. Под запрет попала не только нефть российского производства в чистом виде, но и смеси с ней.
Если смешивается российская и нероссийская нефть, то под запрет попадает вся партия, говорится в разъяснениях. Исключение — способность поставщика четко показать, какая часть партии произведена не в России, тогда эту часть пообещали в Еврокомиссии пустить на европейский рынок.