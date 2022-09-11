Власти Болгарии договорились с Азербайджаном об обмене электроэнергии на газ

София договорилась с Баку об обмене электроэнергии на газ

Помимо этого Болгария ведет переговоры с «Газпромом» о поставках газа, а также ищет альтернативные источники. «Проблема в том, что все страны ищут, и Азербайджан находится под большим давлением», — подчеркнул глава Минэкономики

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Болгария и Азербайджан обсудили вопрос о поставках газа в обмен на электричество, а также об увеличении объема поставок по южному газовому коридору в долгосрочной перспективе. Об этом заявил министр экономики и промышленности технического правительства страны Никола Стоянов в интервью Болгарскому национальному телевидению.

«Они [Азербайджан] производят электричество из газа, а мы являемся крупным производителем электроэнергии, экспортируем и имеем сверхпроизводство. Существует такая возможность: мы можем предоставить им электричество, а они, вместо того чтобы производить его, — газ, который они сэкономят, чтобы дать его нам», — пояснил министр.

По его словам, азербайджанская сторона подтвердила, что София может рассчитывать на выполнение контракта на 1 млрд куб. м в год в полном объеме.

В долгосрочной перспективе планируется расширить южный газовый коридор, что позволит Болгарии через три-четыре года получать от Азербайджана дополнительно 1 млрд куб. м газа в год, подчеркнул Стоянов.

«Они предложили нам, как традиционному партнеру, сохранить нас от расширения небольшой части. Это означает, что у нас будет 1 млрд куб. м газа в год на основании долгосрочного договора с Азербайджаном, что составит около 60% наших потребностей — около 3,5 млрд в год», — пояснил министр.

Эксперты Минэнерго Болгарии продолжат переговоры с Азербайджаном, в том числе о цене, количестве и других деталях. Помимо этого в ходе переговоров София и Баку обсудили возможность получить дополнительные объемы газа уже этой зимой.

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«Переговоры ведутся и с «Газпромом», но никто не знает, что произойдет, и поэтому ищут возможности для обеспечения газа болгарскому бизнесу и гражданам. Мы ищем возможности, откуда получить еще больше газа к зиме, но проблема в том, что все страны ищут, и Азербайджан находится под большим давлением», — отметил Стоянов.

В апреле Болгария отказалась платить за топливо по предложенной официальной Москвой схеме, которая предполагала открытие в Газпромбанке рублевого счета. «Газпром» в ответ на это остановил поставки газа в республику.

При этом посол России в Софии Элеонора Митрофанова говорила, что контракт «Газпрома» с Болгарией действует до конца текущего года и Москва готова восстановить поставки топлива.

София на тот момент заявила о намерении покупать газ у США по более выгодным контрактам, а также заключила соглашение с Азербайджаном по прокачке через газопровод IGB. Однако в середине августа исполняющий обязанности министра энергетики временного правительства республики Росен Христов сообщил о недостаточном объеме газа, получаемом от альтернативных поставщиков.

Болгарские власти 26 августа решили возобновить переговоры о поставках российского газа. Временное правительство Болгарии уточнило, что не будет вести переговоры о новом краткосрочном, среднесрочном или долгосрочном контракте с компанией «Газпром экспорт», диалог будет проводится только в рамках существующего договора.