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«Радио Болгария» сообщило о начале пробной прокачки газа из Азербайджана

Топливо будут качать по интерконнектору Греция — Болгария, речь идет о поставках по этому газопроводу объемом 1 млрд куб. м. Это позволит диверсифицировать поставки, в том числе за счет прикаспийских стран
«Газпром» GAZP ₽315,5 -0,47% Купить
Фото: icgb.eu
Фото: icgb.eu

По интерконнектору Греция — Болгария началась пробная прокачка газа из Азербайджана, сообщает корреспондент «Радио Болгария».

Газопровод IGB проложен из греческого города Комотини до болгарского Стара Загора. Общая протяженность трубопровода составляет 182 км, из них 150 км проходят через Болгарию, а его мощность — от 3 млрд до 5 млрд куб. м в год с возможностью увеличения до 10 млрд куб. м. Общая стоимость прокладки интерконнектора Греция — Болгария — €220 млн, строительство финансировалось большей частью за счет средств Европейского инвестиционного банка (€110 млн).

По мнению болгарского правительства, газопровод IGB позволит диверсифицировать поставки газа, в том числе за счет поставок из стран Каспийского региона, Ближнего Востока и Восточного Средиземноморья.

В середине июня премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что азербайджанский газ по интерконнектору начнут качать в июле. Он уточнил, что речь идет о поставках объемом 1 млрд куб. м. Страна пытается наладить поставки сжиженного природного газа (СПГ) и азербайджанского топлива взамен российскому, чтобы закупать его дешевле, чем у «Газпрома», отметил глава правительства.

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Фото:Jan Woitas / dpa / Global Look Press

В конце апреля Болгария одной из первых отказалась платить за российский газ в рублях. В ответ «Газпром» перестал качать туда топливо.

В середине мая болгарские власти сообщили, что договорились с США о поставках СПГ с июня. Болгария будет закупать американский сжиженный газ дешевле, чем у России, заявили в правительстве.

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Теги
Елена Чернышова
Болгария Греция газ Азербайджан

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