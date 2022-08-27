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Болгария не будет вести переговоры о новом контракте с «Газпромом»

Временное правительство Болгарии не будет вести переговоры о новом контракте с «Газпромом»
«Газпром» GAZP ₽183,62 +0,95% Купить
Фото: Stoyan Nenov / Reuters
Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Временное правительство Болгарии не будет вести переговоры о новом краткосрочном, среднесрочном или долгосрочном контракте с «Газпром экспорт», диалог будет проводится только в рамках существующего договора. Об этом сообщает пресс-служба правительства по итогам переговоров вице-премьера по экономической политике Болгарии Христо Алексиева с главой дирекции «Энергетика» Европейской комиссии Дитте Юль-Йоргенсен.

«Мы считаем, что такое решение не должно приниматься временным правительством. Только обычный кабинет и парламент могут принять такое новое, будущее обязательство», — говорится в сообщении.

Уточняется, что временное правительство сначала объявит международный тендер на долгосрочные поставки сжиженного природного газа, а решение о заключении такого контракта будет принимать новое правительство.

«Болгария подтвердила и интерес своего участия в механизме совместного приобретения энергоносителей, которые будут созданы в рамках Энергетической платформы ЕС», — добавили в пресс-службе.

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Фото:Hristo Rusev / Getty Images

Техническое правительство в Болгарии назначил президент Румен Радев 1 августа. Он также объявил досрочные парламентские выборы, которые пройдут 2 октября.

Накануне Болгария решила возобновить переговоры о поставках российского газа после того, как в апреле отказалась платить за топливо по предложенной официальной Москвой схеме, которая предполагала открытие в Газпромбанке рублевого счета.

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«Газпром» в ответ на это остановил поставки газа в республику. При этом, как говорила, посол России в Софии Элеонора Митрофанова, контракт «Газпрома» с Болгарией действует до конца текущего года, и Москва готова восстановить поставки топлива.

Однако болгарские власти заявили, что будут покупать газ у США по более выгодным контрактам, а также заключили соглашение с Азербайджаном по прокачке через газопровод IGB. Но в середине августа исполняющий обязанности министра энергетики временного правительства республики Росен Христов сообщил о недостаточном объеме газа, получаемом от альтернативных поставщиков.

В этот раз Болгария собирается предложить российской стороне несколько правок в условия договора, которые будут призваны оптимизировать соглашение, добавил Христов. Так, София хочет продлить срок получения оставшихся объемов газа (2,4 млрд куб. м), чтобы топливо поступало в страну до окончания отопительного сезона или до лета следующего года.

Теги
Болгария Газпром переговоры контракт поставки газа
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