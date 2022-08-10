Глава Минэнерго Болгарии допустил возобновление закупок российского газа

Болгария будет отдавать приоритет альтернативным поставщикам, но если этого будет недостаточно, возобновит переговоры с «Газпромом», заявил глава Минэнерго, пообещав, что «не станет министром, который оставит людей мерзнуть зимой»

Фото: Dimitris Papamitsos / AP

Власти Болгании рассматривают все варианты поставок газа,

в том числе не исключают, что могут возобновить переговоры с «Газпромом». Об этом в интервью bTV заявил глава Минэнерго страны Розен Христов.

Христов подчеркнул, что в приоритете у Софии — альтернативные поставщики топлива. «Но если окажется, что их недостаточно, я не стану тем министром, который оставит людей мерзнуть зимой», — пообещал министр (цитата по Plovdiv24.bg).

В то же время, подчеркнул глава Минэнерго, покупка газа у российской компании не будет означать, что София отклоняется от европейской политики. «Мы не примем условий, отличных от тех, что приняли Германия и другие страны ЕС», — добавил он. По словам Христова, власти Болгарии провели анализ возможных рисков, и если страна начнет переговоры, она постарается добиться того, чтобы «поставки были стабильными, по оптимальной цене и максимально безопасны».

В числе альтернативных Христов назвал поставки через терминалы в Турции, увеличение объемов импорта из Азербайджана и другие варианты.

В апреле Болгария отказалась платить за российский газ по новой схеме, по которой западные компании должны открыть два специальных счета — рублевый и валютный — в Газпромбанке. В ответ на это «Газпром экспорт» уведомил болгарского партнера — компанию «Булгаргаз» — об остановке поставок топлива.

Позже болгарские власти сообщили, что договорились с США о поставках СПГ с июня. Болгария будет закупать американский сжиженный газ дешевле, чем у России, заявили в правительстве. В этом же месяце кабмин Болгарии договорился с властями Азербайджана о прокачке азербайджанского газа через газопровод IGB.

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В конце июня посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова сообщила, что Москва готова восстановить поставки газа в Болгарию при желании Софии, так как контракт «Газпрома» действителен до конца года.