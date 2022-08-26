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Болгария предложила «Газпрому» обсудить поставки газа

Болгария отказалась платить по предложенной Россией схеме, из-за чего лишилась прямых поставок, но продолжила закупку через посредников. София готова обсудить возобновление поставок
«Газпром» GAZP ₽181,18 -0,4% Купить
Фото: Hristo Rusev / Getty Images
Фото: Hristo Rusev / Getty Images

Правительство Болгарии сообщило «Газпрому» о готовности возобновить переговоры по поставкам российского газа, активного диалога пока не ведется. Об этом телеканалу Nova заявил исполняющий обязанности министра энергетики временного правительства Болгарии Росен Христов.

«Мы по-прежнему покупаем российский газ, только через посредников и платим сверху 30%. Если мы говорим о финансировании [этим боевых действий на Украине], в первую очередь перестать покупать российский газ должна Германия», — пояснил он.

Христов указал, что ведущие европейские страны также покупают российский газ, а в четверг, 25 августа, София обсудила с Брюсселем покупку газа у Москвы, с Еврокомиссией было достигнуто «полное понимание предмета». По его словам, речь идет о старом контракте, но схемой платежа станет «банковская гарантия при получении месячного объема газа», поскольку поставки по предоплате грозили ситуацией, когда деньги были бы отправлены, но газ не поступил.

Болгария предложит российской стороне и несколько других правок в условия договора, которые будут призваны оптимизировать соглашение, добавил министр. Так, София хочет продлить срок получения оставшихся объемов газа (2,4 млрд куб. м), чтобы топливо поступало в Болгарию до окончания отопительного сезона или до лета следующего года.

Альтернативный поставщик предложил цену на газ, которая на 50% превышала предложение «Газпрома», подчеркнул Христов. Министр назвал диалог с «Газпромом» о возобновлении сотрудничества «практически неизбежным».

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Христов занял пост исполняющего обязанности главы министерства энергетики около четырех недель назад, в начале августа. Тогда болгарский президент Румен Радев полностью сменил правительство, назначил временный состав кабмина и определил дату проведения выборов в Национальное собрание на 2 октября. Новое правительство Болгарии затем начало пересмотр принятых предыдущим составом решений.

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Прежние власти Болгарии в конце апреля отказались платить за российский газ по предложенной официальной Москвой схеме, которая предполагала, среди прочего, открытие в Газпромбанке рублевого счета. «Газпром» в ответ на это решение остановил поставки газа в республику. Болгарские власти затем объявляли о договоренности по закупкам сжиженного газа у США по более выгодным контрактам и о соглашении с Азербайджаном по прокачке через газопровод IGB.

Контракт «Газпрома» с Болгарией действителен до конца текущего года, Россия готова возобновить поставки «в любой момент», говорила посол Элеонора Митрофанова в конце июля. Спустя около двух недель, в середине августа, Христов допустил такую возможность. В качестве условия министр упомянул недостаточный объем газа, получаемый от альтернативных поставщиков. Он подчеркнул, что Болгария не станет отклоняться от европейских санкций, условия не будут отличаться от тех, на которые согласилась Германия.

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В конце июля болгарский премьер Кирилл Петков обвинил Россию в формировании энергетической зависимости республики и коррупции, заявив, что элита Болгарии обогащается при помощи «Газпрома» за счет заключения контрактов с российской компанией. По его словам, некоторые чиновники осознанно подписали договоры о покупке дорого газа на средства налогоплательщиков, несмотря на более выгодные альтернативы. «Мы обнаружили, что, борясь с коррупцией, мы ставим под угрозу цели российской внешней политики», — сказал премьер-министр Болгарии.

Российский МИД его обвинения отверг, назвав его «заведомо ложным утверждением». Представитель министерства Мария Захарова сочла «политической агонией» использование темы «российской угрозы». «Хотели бы в очередной раз повторить следующее: Россия никогда не позволяла себе вмешиваться в дела иностранных государств», — утверждали в МИДе.


 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Болгария поставки газа Газпром
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