Глава Ростуризма назвала число бесплатно продливших проживание в Крыму

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Возможностью бесплатно продлить проживание в связи с остановкой движения по Крымскому мосту после взрыва воспользовались порядка 1 тыс. человек, сообщила в своем телеграм-канале глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Туристам, у которых 8 октября заканчивался срок поездки, бесплатно продлили проживание в отелях на сутки. Такой возможностью воспользовались около тысячи человек», — написала она.

Всего в день взрыва 8 октября на полуострове отдыхали порядка 50 тыс. туристов, напомнила глава Ростуризма.

Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. На мосту взорвался грузовик, в результате погибли три человека, обрушились два автомобильных пролета и загорелись цистерны с топливом железнодорожного состава. Как уточнял глава Крыма Сергей Аксенов, уцелела «одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань».

Автомобильное и железнодорожное движение по мосту было приостановлено. РЖД временно прекратили продажу билетов на поезда, следующие в Крым и обратно, часть поездов направили по другим маршрутам.

После случившегося глава Крыма Сергей Аксенов попросил отельеров и руководителей санаториев продлить проживание туристов, у которых закончилось время пребывания в гостиницах. С аналогичным предложением выступила Догузова. Туристам в составе организованных групп, которые еще не отправились в Крым, предложили перенести срок поездки или поменять направление по соглашению с туроператором. Тем, кто путешествует самостоятельно, посоветовали обращаться к менеджменту отелей в индивидуальном порядке.

К вечеру 8 октября движение по мосту начали возобновлять. Рядом организовали паромную переправу. Вечером 9 октября по мосту проехали первые пригородные поезда.

В Крыму ответственность за взрыв возложили на Украину. СК завел уголовное дело по статье о терроризме (ч. 2 ст. 205 УК). Глава СК Александр Бастрыкин и президент России Владимир Путин назвали случившееся терактом, глава государства возложил ответственность за это на украинские спецслужбы. Киев официально не подтверждал причастность к произошедшему.