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Взрыв на Крымском мосту ,  
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По Крымскому мосту запустили движение пригородных поездов

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На Крымскому мосту провели работы для возобновления движения пригородных поездов в обеих направлениях, первые составы уже пересекли мост. Об этом сообщил в телеграм-канале Минтранс.

В министерстве уточнили, что речь идет о поездах из Анапы и Керчи. С понедельника, 10 октября, движение пригородных поездов по Крымскому мосту будет осуществляться согласно расписанию, пообещали в ведомстве.

«Подчеркну, что все работы ведутся в круглосуточном режиме, с тем, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить население Крыма и материковой части России качественной транспортной связью, а перевозчиков — привычными логистическими маршрутами», — рассказал министр Виталий Савельев.

Материал дополняется.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Крымский мост Крым пригородные поезда Минтранс поезда
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