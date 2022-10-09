По Крымскому мосту запустили движение пригородных поездов

Video

На Крымскому мосту провели работы для возобновления движения пригородных поездов в обеих направлениях, первые составы уже пересекли мост. Об этом сообщил в телеграм-канале Минтранс.

В министерстве уточнили, что речь идет о поездах из Анапы и Керчи. С понедельника, 10 октября, движение пригородных поездов по Крымскому мосту будет осуществляться согласно расписанию, пообещали в ведомстве.

«Подчеркну, что все работы ведутся в круглосуточном режиме, с тем, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить население Крыма и материковой части России качественной транспортной связью, а перевозчиков — привычными логистическими маршрутами», — рассказал министр Виталий Савельев.

Материал дополняется.