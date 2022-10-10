Какие последствия для полуострова будет иметь взрыв на Крымском мосту

8 октября в результате взрыва обрушились два пролета Крымского моста, движение по нему было приостановлено. Как это скажется на жизни полуострова и во сколько обойдется полное восстановление моста — разбирался РБК

Фото: Алексей Павлишак / Reuters

Ранним утром 8 октября на Крымском мосту, который соединяет Керченский полуостров с Таманским, взорвался грузовик, а затем загорелись семь топливных цистерн в хвосте следовавшего в Крым железнодорожного состава. В результате взрыва частично обрушились два пролета автомобильной части моста, при этом арка над судоходной частью не пострадала. Глава Крыма Сергей Аксенов после первоначальной оценки масштабов ЧП заявил, что уцелела «одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань». Движение по мосту было перекрыто.

Позже Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в грузовом автомобиле находилось взрывное устройство. По данным Следственного комитета, который начал расследование обстоятельств ЧП, взорвавшийся на Крымском мосту грузовик принадлежал жителю Краснодарского края. По месту его жительства начаты следственные действия. Следователи изучают маршрут машины.

По предварительным данным, при взрыве погибли три человека. «Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших — мужчины и женщины, их личности устанавливаются», — сообщили в СК.

Телеграм-канал Baza опубликовал видео с мужчиной, назвавшим себя человеком, на которого был оформлен грузовик, взорвавшийся на мосту. Он заявил, что не имеет отношения к произошедшему. По данным канала, в домах его родных проводятся обыски, а сам он находится за границей.

Управлявший грузовиком водитель получил заказ на перевозку удобрений через интернет, сообщил РБК источник в силовых структурах. По словам собеседника РБК, водителя использовали вслепую, то есть, предположительно, он не знал о готовящемся теракте. Взрывотехники местного управления ФСБ пытаются установить характер и происхождение взрывчатки, продолжил собеседник.

Глава крымского парламента Владимир Константинов обвинил в произошедшем «украинских вандалов».

Глава СК Александр Бастрыкин на встрече с президентом Владимиром Путиным 9 октября заявил, что сотрудникам ФСБ удалось установить подозреваемых в организации теракта на Крымском мосту.

«Нами уже установлен маршрут движения грузовика, где произошел взрыв — это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодарский край. Кроме того, установлены перевозчики, лица, который участвовали в организации движения <...>. С помощью сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых», — сообщил Бастрыкин.



«Сомнений нет, это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ, — сказал Путин. — Авторы, исполнители, заказчики — спецслужбы Украины».

Как реагировали российские власти

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. О нем главе государства доложили премьер-министр Михаил Мишустин, главы МЧС и Минтранса Александр Куренков и Виталий Савельев, а также руководители силовых ведомств. Комиссию возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. В комиссию также вошли представители Минтранса, МЧС, Минстроя, Росморречфлота, Росавтодора, Росжилдора, Росгвардии, МВД и ФСБ, главы Краснодарского края и Республики Крым. Хуснуллин, главы Минтранса и МЧС выехали на место происшествия.

После локализации и ликвидации возгорания проводится обследование и восстановление железнодорожной инфраструктуры, сообщили в РЖД. К обследованию и ремонтным работам привлечены все необходимые силы и средства, на объекте находятся профильные специалисты. В Кремле при этом указали, что сроки восстановления Крымского моста пока не известны.

Владимир Путин также подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, энергомоста, а также газопровода из Краснодарского края в Крым. В документе, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что полномочия по организации этих мер получит ФСБ. Ранее за защиту авто- и железнодорожной частей моста отвечали ведомственные охраны Минтранса и РЖД.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил обеспечить контроль за ценами на продукты и топливо в Крыму.

Сколько может занять восстановление моста

В субботу Хуснуллин провел осмотр моста со стороны Краснодарского края, там же провел оперативное совещание по этому вопросу. Хуснуллин сообщил, что инструментальное обследование моста планируется закончить к вечеру воскресенья. Для проверки опор моста задействовали водолазов.

До завершения обследования вице-премьер не стал называть возможные сроки восстановления моста. По его словам, предварительная оценка должна быть готова в воскресенье, затем ее планируется проверить в том числе с использованием физической нагрузки несущих конструкций. После осмотра повреждений вице-премьер поручил «безотлагательно начать демонтаж обрушившегося участка» и в течение суток представить «дорожную карту» по восстановлению пролетов моста.

Власти пока не дают своей оценки примерной стоимости восстановительных работ. По оценке Всероссийского союза страховщиков, стоимость ремонта моста может составить до 500 млн руб. Для восстановления моста уже заказан металл и «мобилизовали все проектные и строительные силы», сообщил Хуснуллин. «Работа будет организована в круглосуточном режиме. Люди уже все подтянулись: у нас сейчас и проектировщики, и строители, все, кто задействован в этом вопросе, либо уже находятся здесь и непосредственно занимаются этой работой, либо находятся в пути», — пояснил вице-премьер.

Как ЧП сказалось на транспортном сообщении с полуостровом

Движение по Крымскому мосту полностью отсутствовало почти десять часов: легковые машины в реверсивном режиме снова поехали по одной полосе в 16:00, пассажирские поезда — в 22:14. РЖД временно прекратили продажу билетов на поезда, следующие в Крым и обратно. Были отменены также автобусные рейсы с полуострова.

Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что сухопутный коридор из Крыма в материковую Россию налажен по территории новых регионов — Крым граничит с Херсонской областью, которая по итогам референдума в конце сентября наряду с Запорожской областью, ДНР и ЛНР вошла в состав России.

Чтобы компенсировать ограниченные возможности Крымского путепровода, было организовано паромное сообщение, паромы начали ходить в ночь на 9 октября. К утру воскресенья судно «Керченский-2» перевезло уже 39 малотоннажных грузовиков. Для автобусов и большегрузов запустили паром «Лаврентий», также готовятся к работе суда «Мрия» и «Ейск», они должны выйти на трассу 10 октября. По данным администрации Керчи, в очереди на погрузку в воскресенье стояли около 250 крупнотоннажных машин. Их перевозка займет около двух суток.

К вечеру воскресенья железнодорожное сообщение было восстановлено полностью, ожидалось возобновление движения пригородных поездов. По автомобильной части Крымского моста до особого распоряжения разрешено движение только легковых машин, по мосту следуют только пассажирские поезда. Вечером в воскресенье Хуснуллин сообщил о запуске автомобильного движения по двум полосам Крымского моста. «На автодорожной части наладили освещение, нанесли новую разметку, восстановили барьерное ограждение. Теперь на автомобиле по мосту можно будет проехать быстрее», — сказал он. Вице-премьер также уточнил, что легковые машины будут пропускать в обе стороны колоннами по 100 штук, на проверку каждой уйдет не более двух минут.

Грузовые составы могут начать движение по переходу вечером в воскресенье, после завершения очередного этапа ремонтных работ, сказал источник РБК в транспортном блоке правительства. По словам собеседника, в обычное время через переход следует три-четыре грузовых состава в сутки, поэтому перерыв в их движении не создаст проблем со снабжением полуострова.

8 октября пассажирское железнодорожное сообщение с полуостровом должны были обеспечить 11 пассажирских поездов дальнего следования (пять — в Крым, шесть — из Крыма). «Ситуация [с остановкой движения по мосту] затронула около 3 тыс. пассажиров», — сообщил РБК представитель компании «Гранд Сервис Экспресс», оператора пассажирских поездов в Крым. Но уже с 17:10 8 октября почти все поезда стали курсировать по графику, подчеркивает он. С вечера 8 октября до полудня 9 октября в Крым прошли восемь поездов (включая три поезда Анапа — Симферополь), из Крыма — пять. Этими поездами перевезено около 6 тыс. пассажиров, сказал представитель компании. «Стандартный переход [поезда] по мосту [занимает] до 20 минут. Первые составы шли чуть дольше, но это время легко нагонялось потом, даже до ближайшей станции — Тамани (Краснодарский край)», — подчеркнул он.

При этом 8 октября «Гранд Сервис Экспресс» столкнулся с массовым возвратом билетов: 11,7 тыс. было сдано на октябрьские поезда, 1,4 тыс. — на ноябрьские, 211 билетов — на декабрьские. «Люди вначале сдавали, потом снова выкупали. Сегодня [9 октября] ситуация вернулась в норму. Видимо, эмоциональная составляющая ушла», — замечает собеседник.

ЧП сильнее всего сказалось на перевозках товаров грузовыми фурами, рассказали РБК топ-менеджеры двух транспортных компаний. По их словам, грузовики на мост не пускают, водителей отправляют на паромную переправу, которая принимает в первую очередь грузы для государственных нужд, автобусы. 9 октября пресс-служба Минтранса сообщила, что в приоритетном порядке на паром будут допускать грузовики со скоропортящимися продуктами. В Минтрансе уточнили, что в паромной переправе по Азовскому морю задействованы два автомобильно-пассажирских парома и два пассажирских.

Очередь на паром будет расти, но клиенты относятся к этому с пониманием, говорит один из топ-менеджеров. Использование парома увеличит продолжительность рейсов в Крым на сутки, поэтому вырастут ставки на перевозки. «Пользоваться дорогами присоединенных территорий — не вариант из-за проблем с безопасностью, страховками, да и логистическое плечо станет значительно длиннее. Надеюсь, наши строители оперативно восстановят мост», — добавляет второй бизнесмен.

Насколько Крым обеспечен необходимым

Минпром Крыма сообщил утром 8 октября, что отпуск бакалейных товаров в регионе ограничат до 3 кг в одни руки. Однако позже сообщение было удалено. «Информацию убрали, потому что люди начали неправильно понимать. Ограничения в магазинах были введены еще в пандемийный период, везде размещены соответствующие объявления, сейчас ограничений не вводилось», — сказала РБК заместитель министра промышленной политики Республики Крым Ирина Мезавцова.

После выхода сообщения регионального минпрома советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что информация об ограничении продажи товаров в Крыму не соответствует действительности. Мезавцова заверила, что проблем с продовольствием в регионе нет. «Запасы продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости составляют до 55 суток. Причин для повышенного спроса нет», — сказала она.

В Минэнерго заявили, что Крым полностью обеспечен автомобильным топливом, запасов бензина и дизельного топлива на полуострове хватит минимум на 15 дней. В ведомстве добавили, что уже идет работа по обеспечению продолжения подвоза топлива на полуостров.

Как поступать отдыхающим в Крыму

В Крыму сейчас может находиться порядка 50 тыс. туристов. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России. «Туроператоры и органы власти ведут их подсчет. Более точные данные о количестве отдыхающих в отелях и санаториях Крыма, которые не могут выехать с полуострова из-за ЧП, в том числе клиентов туроператоров, будут опубликованы позже», — сообщили в ассоциации.

В ближайшие три-четыре дня Крым должны были покинуть около 4 тыс. туристов, заявил исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии Илья Уманский. «Примерно такое же количество в ближайшие дни должно заехать», — сказал он (цитата по ТАСС). Глава Крыма призвал владельцев гостиниц и санаториев продлить время проживания для постояльцев. Туристы, которые еще не отправились на полуостров, «вправе перенести сроки поездки на более поздние даты либо поменять направление отдыха», написала в своем телеграмм-канале глава Ростуризма Зарина Догузова. Она также сообщила, что для туристов, которые уже следуют в Крым на машинах, на подъезде к мосту развернут пункты питания и обогрева.