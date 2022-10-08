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Reuters узнал о полете «Посейдона» США над Nord Stream 2 в день аварии

Самолет-разведчик ВМС США P-8A Poseidon несколько раз пролетал в районе места аварии на газопроводе «Северный поток — 2» в течение нескольких часов после появления первых повреждений, передает Reuters со ссылкой на данные о перемещениях техники.

По данным агентства, самолет взлетел и приземлился на полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии, где расположена авиабаза Кефлавик. Примерно в 00:03 26 сентября по Гринвичу (03:03 мск) самолет летел над Северным морем. Примерно в это же время шведские сейсмологи зарегистрировали подводный взрыв к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Спустя час разведывательный самолет пролетел южнее этого острова и направился в сторону Польши. Он находился в воздушном пространстве над северо-западной частью страны около часа, после чего, примерно в 02:44 по Гринвичу полетел в район, где произошла утечка. Когда самолет достиг этого места, он приблизился к месту взрыва примерно на 24 км, сделал круг и полетел в сторону Калининграда.

В следующий раз самолет пролетал над местом аварии примерно в 7:00 (10:00 мск) и держался на расстоянии 4 км к северу от него.

Данных о перемещениях самолета между 03:39 и 06:20 по Гринвичу (06:39 - 09:20 мск) у агентства нет.

В ВМС США подтвердили агентству, что борт входит в состав военно-морских сил. Однако там сообщили, что полет был плановым и не был «связан с утечками из газопровода». «Никакой дополнительной информации, которую можно было бы предоставить» у ВМС нет, подчеркнули военные.

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Аварии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября. Шведские и датские сейсмологи зафиксировали мощные взрывы. В «Газпроме» заявили о беспрецедентных повреждениях трубопроводов. Всего в исключительных экономических зонах Швеции и Дании нашли четыре утечки газа. Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сказал, что в трех нитках на момент происшествия было 800 млн куб. м топлива. Утечки прекратились 3 октября.

Расследовать произошедшее при участии Германии начали Швеция и Дания. Власти этих стран и Норвегия полагают, что работу трубопроводов саботировали. В России по этому поводу завели уголовное дело об акте международного терроризма (ч. 1 ст. 361 УК). Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москву не планируют привлекать к расследованию. Последнее, по его словам, не может быть объективным без участия российской стороны.

Президент России Владимир Путин обвинил во взрывах на газопроводах «англосаксов». Постпред страны при ООН Василий Небензя высказал мнение, что аварии могут быть выгодны США, так как «последняя нитка, обеспечивающая самостоятельность ЕС в области энергетики» оказалась разорвана. В Вашингтоне причастность к утечкам опровергают.

Теги
самолет-разведчик США Северный поток 2
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