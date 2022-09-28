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ФСБ завела дело о международном терроризме из-за повреждений Nord Stream

В ведомстве посчитали, что России был причинен «существенный ущерб». По ч. 1 ст. 361 УК грозит пожизненное лишение свободы
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Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело о совершении акта международного терроризма из-за повреждения газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», сообщила в телеграм-канале Генеральная прокуратура.

Дело завели по материалам Генеральной прокуратуры по ч. 1 ст. 361 УК («Акт международного терроризма»), по которой грозит до 20 лет или пожизненное лишение свободы. В ведомстве посчитали, что Россия понесла «существенный экономический ущерб» из-за произошедшего.

В Дании допустили, что газ в «Северных потоках» закончится к октябрю
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Фото:Ritzau Scanpix Denmark / Reuters

Компания — оператор Nord Stream AG 26 сентября зафиксировала падение давления в обеих нитках «Северного потока-1» и в одной из ниток «Северного потока-2». В последнем впоследствии нашли дыру. В трубопроводах содержалось в общей сложности 778 млн куб. м природного газа.

В районе датского острова Борнхольм после этого произошла утечка. Сейсмологи этой страны заявили, что неподалеку от места, где она началась, произошло несколько мощных взрывов.

Власти нескольких европейских стран назвали произошедшее «грубым саботажем». Премьер Польши Матеуш Моравецкий не исключил, что он спровоцирует дальнейшую «эскалацию ситуации» на Украине. Госсекретарь США Энтони Блинкен со ссылкой на предварительные данные допустил, что работу газопроводов могли саботировать, но не стал это подтверждать.

В Кремле, в свою очередь, опровергли причастность России к утечкам и назвали подобные допущения «предсказуемо глупыми». «Этот газ стоит очень много денег, и сейчас этот газ улетучивается в воздух», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он добавил, что российские власти пока не знают, что конкретно случилось с трубопроводами.

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Россия созвала заседание Совбеза ООН из-за «провокаций» в отношении газопроводов. Его назначили на 30 сентября из-за «загруженности графика работы Совбеза». Расследовать произошедшее также начала полиция Дании.

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Теги
Татьяна Зыкина
уголовное дело Северный поток-2 Генеральная прокуратра ФСБ терроризм
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