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Москва заявила, что расследование ЧП на газопроводе невозможно без России

Песков: Россию не собираются привлекать к расследованию взрывов на «Северных потоках»
«Газпром» GAZP ₽212,78 +1,78% Купить
Фото: Береговая охрана Швеции / Global Look Press
Фото: Береговая охрана Швеции / Global Look Press

Россия получает информацию, что Москву не собираются привлекать к расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«По дипломатическим каналам мы получали информацию, что в настоящий момент не имеется в виду каким-то образом привлекать российскую сторону к расследованию. И так же по дипломатическим каналам мы довели нашу точку зрения о том, что пока такая позиция вызывает наше глубокое сожаление. Мы не считаем возможным проведение каких-то объективных расследований без участия российской стороны», — сказал Песков.

Утечки на «Северных потоках» произошли в конце сентября. Компания — оператор газопроводов Nord Stream AG сообщила, что в обоих газопроводах упало давление, в нитке «Северного потока-2» обнаружили дыры. Затем в Дании зафиксировали утечку газа в Балтийском море, в районе острова Борнхольм недалеко от берегов Швеции. Копенгаген и Стокгольм считают, что трубопроводы были повреждены намеренно.

Президент России Владимир Путин предположил, что за диверсиями на «Северных потоках» могут стоят «англосаксы», которым выгодно нарушение поставок из России в Европу. Расследованием аварии занимаются Дания, Швеция и Германия.

Комментируя заявление прокуратуры Швеции о том, что доступ международных судов, включая российские, в район аварии закрыт не будет, если их передвижение не будет создавать препятствия расследованию, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отметила, что сами страны НАТО создают эти препятствия.

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«Если в Стокгольме сами себя не слышат и не слышат заявления своих соседей, в том числе не только географически, но и по НАТО. Вот эти самые препятствия для расследования создаются именно ими, потому что они уже много раз, все по очереди и коллективно, говорили о том, что они не допустят нашу страну, Россию, к расследованию», — сказала представитель МИДа во время брифинга.

Она добавила, что Россия будет добиваться всестороннего открытого расследования, в том числе с участием российских компетентных ведомств и «Газпрома».

Теги
Дмитрий Песков Северный поток Северный поток-2 расследование взрыв Мария Захарова
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