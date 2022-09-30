ФРГ, Дания, Швеция и Норвегия назвали саботажем ЧП на «Северных потоках»
Авария на газопроводах системы «Северный поток», которая привела к падению давления и утечке газа, произошла в результате преднамеренных действий, пришли к выводу лидеры Германии, Дании, Швеции и Норвегии.
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что канцлер Олаф Шольц обсудил ситуацию на трубопроводах с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и премьерами Дании, Норвегии и Швеции — Метте Фредериксен, Йонасом Гаром Стёре и Магдаленой Андерссон.
«Вся доступная на данный момент информация указывает на преднамеренный акт саботажа», — заявил Хебештрайт по итогам разговора лидеров. Он добавил, что Шольц пообещал Дании и Швеции поддержку со стороны Берлина в расследовании произошедшего.
Страны договорились усилить меры предосторожности и «защиту критически важной инфраструктуры от диверсий» вместе с партнерами по НАТО и ЕС.
Взрывы на трех нитках газопроводов системы «Северный поток», которые привели к резкому падению давления в трубах и остановке прокачки, произошли 26 сентября. Оператор назвал разрушения «беспрецедентными» и отметил, что сроки возобновления работы инфраструктуры пока нельзя оценить. По оценкам Дании и Швеции, мощность взрывов в Балтийском море составила несколько сотен килограммов в тротиловом эквиваленте (возможно, 500 кг, писала The Wall Street Journal со ссылкой на датских чиновников).
Служба безопасности Швеции, начавшая расследование инцидентов, квалифицирует произошедшее как «грубый саботаж». Не исключает этого и Россия: президент Владимир Путин назвал взрывы на «Северных потоках» «актом международного терроризма» и заявил, что их организовали «англосаксы». Зампред Совбеза Николай Патрушев считает, что ЧП и его последствия выгодны США, но признал, что у России пока нет данных о том, что западные спецслужбы причастны к произошедшему.
В Белом доме, отвечая на претензии российской стороны, напоминают, что президент Джо Байден никогда не обещал уничтожить «Северный поток-2», а говорил только, что не допустит его ввода в эксплуатацию (трубопровод достроили осенью 2021 года, но его сертификация была приостановлена из-за признания Москвой независимости ДНР и ЛНР и начала боевых действий на Украине).