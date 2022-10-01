Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 октября
EUR ЦБ: 52,74 (-2,67) Инвестиции, 30 сен, 16:32
Курс доллара на 1 октября
USD ЦБ: 55,3 (-2,11) Инвестиции, 30 сен, 16:32
КНДР в четвертый раз за неделю запустила баллистические ракеты Политика, 03:21
Белый дом исключил ответственность НАТО за взрывы на «Северных потоках» Политика, 03:10
Небензя назвал выгоду США от диверсий на «Северных потоках» Политика, 02:46
Нарышкин увидел «политического оппонента России на грани потери рассудка» Политика, 02:36
В Буркина-Фасо военные совершили второй с начала года переворот Политика, 02:05
В России вступили в силу новые правила для владельцев ОСАГО Общество, 01:55
Число погибших при обстреле автоколонны в Запорожье выросло до 30 человек Политика, 01:07
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Киссинджер счел немудрым курс США на вступление Украины в НАТО Политика, 01:05
Кадыров заявил о «больших преобразованиях», ждущих новые регионы Политика, 01:04
Служивший в ВДВ российский волейболист пока избежал призыва Спорт, 00:46
Пашинян заявил об опасении выхода Армении из ОДКБ у части членов блока Политика, 00:40
В Иране задержали девятерых иностранцев за участие в протестах Политика, 00:28
Штрафы по ДНК: правила экологичного выгула собак Партнерский проект, 00:26
В Белом доме заявили, что заявку Украины в НАТО лучше рассмотреть потом Политика, 00:17
Политика ,  
0 

Небензя назвал выгоду США от диверсий на «Северных потоках»

Постпред при ООН Небензя заявил о выгоде США от диверсий на «Северных потоках»

Диверсии на газопроводах «Северный поток» выгодны США, а не России и ЕС, считает постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

На заседании Совета Безопасности ООН по диверсиям в отношении «Северных потоков» Небензя предложил «установить того, кому выгодна сложившаяся ситуация». Рассуждая о том, выгодно ли разрушение трубопроводов европейским государствам, он пришел к выводу, что «вряд ли». «Они в таком случае попадают в зависимость от более дорогого и крайне ненадежного поставщика. Я имею в виду страну пребывания Штаб-квартиры ООН. Если оставить за скобками вконец обезумевших от русофобии польских, чешских и прибалтийских политиков, при всей зашкаливающей в ЕС антироссийской истерии специалисты не могут не понимать опасность такого сценария и его последствия для европейской экономики», — пояснил дипломат.

Далее, по его словам, «если рассуждать с точки зрения здравой логики, а не в духе болезненных фантазий о том, что русские готовы на что угодно, лишь бы запугать Европу», то, конечно, диверсии не принесут никакой выгоды и России. Небензя отметил, что не имеет смысла «своими руками разрушать проект, в который мы вложили колоссальный объем инвестиций и от которого могла бы быть для нас существенная экономическая отдача». «Вы ведь на Западе сами утверждали, что мы наживаемся на экспорте энергоресурсов и выигрываем от роста цен на них», — указал он.

Отвечая на вопрос, выгодно ли произошедшее с «Северными потоками» США, Небензя выразил уверенность, что «безусловно». «Американские поставщики сжиженного газа должны праздновать кратное увеличение поставок СПГ на европейский континент. А с политической точки зрения — разорвана последняя нитка, обеспечивающая самостоятельность ЕС в области энергетики», — убежден он. В Соединенных Штатах «никого не заботит», что Европу ждет «очень темная, холодная и долгая зима», заключил постпред.

Материал дополняется

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter