Небензя назвал выгоду США от диверсий на «Северных потоках»

Диверсии на газопроводах «Северный поток» выгодны США, а не России и ЕС, считает постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

На заседании Совета Безопасности ООН по диверсиям в отношении «Северных потоков» Небензя предложил «установить того, кому выгодна сложившаяся ситуация». Рассуждая о том, выгодно ли разрушение трубопроводов европейским государствам, он пришел к выводу, что «вряд ли». «Они в таком случае попадают в зависимость от более дорогого и крайне ненадежного поставщика. Я имею в виду страну пребывания Штаб-квартиры ООН. Если оставить за скобками вконец обезумевших от русофобии польских, чешских и прибалтийских политиков, при всей зашкаливающей в ЕС антироссийской истерии специалисты не могут не понимать опасность такого сценария и его последствия для европейской экономики», — пояснил дипломат.

Далее, по его словам, «если рассуждать с точки зрения здравой логики, а не в духе болезненных фантазий о том, что русские готовы на что угодно, лишь бы запугать Европу», то, конечно, диверсии не принесут никакой выгоды и России. Небензя отметил, что не имеет смысла «своими руками разрушать проект, в который мы вложили колоссальный объем инвестиций и от которого могла бы быть для нас существенная экономическая отдача». «Вы ведь на Западе сами утверждали, что мы наживаемся на экспорте энергоресурсов и выигрываем от роста цен на них», — указал он.

Отвечая на вопрос, выгодно ли произошедшее с «Северными потоками» США, Небензя выразил уверенность, что «безусловно». «Американские поставщики сжиженного газа должны праздновать кратное увеличение поставок СПГ на европейский континент. А с политической точки зрения — разорвана последняя нитка, обеспечивающая самостоятельность ЕС в области энергетики», — убежден он. В Соединенных Штатах «никого не заботит», что Европу ждет «очень темная, холодная и долгая зима», заключил постпред.

Материал дополняется