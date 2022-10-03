«Газпром» сообщил о прекращении утечек на «Северных потоках»
Давление в одной из ниток газопровода «Северный поток-2» и обеих нитках газопровода «Северный поток-1» стабилизировалось, утечки газа прекратились, сообщила пресс-служба «Газпрома» в Telegram.
«Давление в нитке А газопровода «Северный поток-2» и обеих нитках газопровода «Северный поток-1» после разрывов стабилизировалось, утечки газа прекратились», — заявила компания.
«Газпром» сообщил, что также проводит работу по снижению давления в нитке В газопровода «Северный поток-2», откачивая природный газ, которым заполнена последняя неповрежденная труба.
«Это позволит безопасно провести обследование целостности нитки В, а также снизить потенциальные экологические риски при возможных утечках газа», — говорится в сообщении компании. После завершения обследования можно будет оценить безопасность поставок газа в Европу по этому газопроводу.
Утечки из двух ниток «Северного потока-1» и одной нитки «Северного потока-2 » обнаружили в ночь на 27 сентября, когда в газопроводах резко упало давление. Позднее датские и шведские сейсмологи сообщили, что в районах утечек зафиксировали мощные взрывы.
В НАТО и Евросоюзе считают, что к утечкам на газопроводах привели преднамеренные атаки. Шведская полиция квалифицировала произошедшее как «грубый саботаж». И страны ЕС, и Кремль выступали за то, что нужно расследовать происшествия.
В Кремле назвали аварии на газопроводах терактами на «государственном уровне». Позднее президент России Владимир Путин заявил, что к утечкам причастны «англосаксы». «Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал», — завил президент.
Вице-премьер Александр Новак говорил, что техническая возможность отремонтировать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» есть, однако это потребует времени и денег.
Расследованием взрывов на «Северных потоках» займутся Дания и Швеция при участии Германии. Москва также проведет собственное расследование.