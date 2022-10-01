Пашинян заявил об опасении выхода Армении из ОДКБ у части членов блока

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 октября
EUR ЦБ: 52,74 (-2,67) Инвестиции, 30 сен, 16:32
Курс доллара на 1 октября
USD ЦБ: 55,3 (-2,11) Инвестиции, 30 сен, 16:32
В России вступили в силу новые правила для владельцев ОСАГО Общество, 01:55
Число погибших при обстреле автоколонны в Запорожье выросло до 30 человек Политика, 01:07
Киссинджер счел немудрым курс США на вступление Украины в НАТО Политика, 01:05
Кадыров заявил о «больших преобразованиях», ждущих новые регионы Политика, 01:04
Служивший в ВДВ российский волейболист пока избежал призыва Спорт, 00:46
Пашинян заявил об опасении выхода Армении из ОДКБ у части членов блока Политика, 00:40
В Иране задержали девятерых иностранцев за участие в протестах Политика, 00:28
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Штрафы по ДНК: правила экологичного выгула собак Партнерский проект, 00:26
В Белом доме заявили, что заявку Украины в НАТО лучше рассмотреть потом Политика, 00:17
Новые права и ОСАГО без бумаг: что изменится для водителей с 1 октября Авто, 00:15
«Гибли» не погибли: неожиданные секреты бизнес-успеха Хаяо Миядзаки Pro, 00:00
Поздняков назвал унизительными условия МОК для допуска россиян на турниры Спорт, 30 сен, 23:58
Зеленский отменил осенний призыв в армию и отложил демобилизацию Политика, 30 сен, 23:49
«Газпром» назвал объем газа в поврежденных нитках «Северных потоков» Бизнес, 30 сен, 23:49
Политика ,  
0 

Пашинян заявил об опасении выхода Армении из ОДКБ у части членов блока

Отдельные представители Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) опасаются, что Армения может выйти из ее состава, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению страны.

Однако, по словам Пашиняна, Ереван и сам опасается, что может лишиться поддержки этой организации.

«В ОДКБ есть опасения, что организация может потерять Армению, но я на это ответил, что у нас есть опасения, что Армения потеряет ОДКБ. Если иначе сформулировать: есть опасения, что Армения выйдет из ОДКБ, а мой ответ был, что есть опасения, что ОДКБ выйдет из Армении. Это не игра слов», — сказал он.

По словам Пашиняна, организация заверяла Армению, что воспринимает ее границы как «красную линию».

«В прошлом году произошли события у Сотка и Хознавара. Мы обратились в ОДКБ и получили странный ответ, что граница не делимитирована и не демаркирована. Отсюда возникает вопрос, а где тогда проходит эта красная линия? Если нет границ между Арменией и Азербайджаном, то значит нет и ОДКБ. У организации есть зона ответственности и она проходит по границам», — сказал премьер.

Миссия ОДКБ выработала предложения по конфликту Армении и Азербайджана
Политика
Анатолий Сидоров (в центре)

На фоне очередного приграничного обострения с Азербайджаном в сентябре текущего года Армения обратилась за помощью к организации, Совету Безопасности ООН и России. Последнюю Ереван попросил задействовать положения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Читайте на РБК Pro
Pro
Первый после Маска. Тайная история индийского богача, обогнавшего Безоса
Статьи
Pro
Фото: Владислав Шатило / РБК Как раскрутить магазин на Wildberries
Инструкции
Pro
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС Какие документы нужны для отсрочки и какие выплаты ждать мобилизованным
Статьи
Pro
Фото: Michael Loccisano / Getty Images Шесть упражнений, чтобы предотвратить проблемы из-за сидячей работы
Инструкции
Pro
Фото: John Moore / Getty Images Креативная экономика на подъеме. Что нужно знать об этом инвестору
Статьи
Pro
Фото: Christian Hartmann / Reuters Кризис середины карьеры. Три сценария, когда что-то пошло не так
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Hugo Philpott / Getty Images Сейчас или никогда: почему инвесторов уже не интересует отложенная выгода
Статьи
Pro
Фото: Андрей Любимов / РБК Российские бренды из мини-цехов: кто теперь продает на Ozon и Wildberries
Статьи

В тот же день организация решила направить в Армению мониторинговую миссию. Она прибыла на место 15 сентября. Члены миссии составляли доклад об обстановке в зоне боевых действий для Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Организация не поддержала силовой способ урегулирования конфликта и призвала Армению и Азербайджан разрешить существующие противоречия политико-дипломатическими методами. Отправлять военнослужащих в регион ОДКБ не стала. Глава группы организации, генерал-полковник Анатолий Сидоров подчеркнул, что ОДКБ «пока не достает шашку» и старается урегулировать конфликт между Ереваном и Баку мирным путем.

Спустя несколько дней после прибытия миссии, 19 сентября, группа представила свои предложения по урегулированию конфликта и отбыла в Москву. Деталей представители ОДКБ не раскрывали.

На фоне визита миссии в Ереване прошел митинг сторонников выхода Армении из ОДКБ. Агентство «Новости-Армения» утверждало, что его организовали оппозиционная партия «Национальный демократический полюс» и Европейская партия. Они призывали инициировать выход Армении из организации и начать переговоры с другими союзниками для создания новой системы безопасности.

На фоне деэскалации лидер оппозиционного альянса «Армения», который занимает почти треть мест в парламенте, Роберт Кочарян, призвал «переоценить архитектуру безопасности» и «трезво оценить, какие государства могут повлиять на Азербайджан». «Следует оценить, что рычаги влияния России и ОДКБ значительно уменьшились», — заявил он.

Россия сохраняла нейтралитет во время обострения. Глава государства Владимир Путин выразил сожаление в связи с происходящим, однако заверил, что у Москвы хватает ресурсов, чтобы влиять на обе стороны конфликта.

Теги
Армения ОДКБ Никол Пашинян
Материалы по теме
США хотят стать главным модератором переговоров Армении и Азербайджана
Политика
Миссия ОДКБ выработала предложения по конфликту Армении и Азербайджана
Политика
В Ереване начался митинг с требованием о выходе Армении из ОДКБ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter