Пашинян заявил об опасении выхода Армении из ОДКБ у части членов блока
Отдельные представители Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) опасаются, что Армения может выйти из ее состава, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению страны.
Однако, по словам Пашиняна, Ереван и сам опасается, что может лишиться поддержки этой организации.
«В ОДКБ есть опасения, что организация может потерять Армению, но я на это ответил, что у нас есть опасения, что Армения потеряет ОДКБ. Если иначе сформулировать: есть опасения, что Армения выйдет из ОДКБ, а мой ответ был, что есть опасения, что ОДКБ выйдет из Армении. Это не игра слов», — сказал он.
По словам Пашиняна, организация заверяла Армению, что воспринимает ее границы как «красную линию».
«В прошлом году произошли события у Сотка и Хознавара. Мы обратились в ОДКБ и получили странный ответ, что граница не делимитирована и не демаркирована. Отсюда возникает вопрос, а где тогда проходит эта красная линия? Если нет границ между Арменией и Азербайджаном, то значит нет и ОДКБ. У организации есть зона ответственности и она проходит по границам», — сказал премьер.
На фоне очередного приграничного обострения с Азербайджаном в сентябре текущего года Армения обратилась за помощью к организации, Совету Безопасности ООН и России. Последнюю Ереван попросил задействовать положения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
В тот же день организация решила направить в Армению мониторинговую миссию. Она прибыла на место 15 сентября. Члены миссии составляли доклад об обстановке в зоне боевых действий для Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Организация не поддержала силовой способ урегулирования конфликта и призвала Армению и Азербайджан разрешить существующие противоречия политико-дипломатическими методами. Отправлять военнослужащих в регион ОДКБ не стала. Глава группы организации, генерал-полковник Анатолий Сидоров подчеркнул, что ОДКБ «пока не достает шашку» и старается урегулировать конфликт между Ереваном и Баку мирным путем.
Спустя несколько дней после прибытия миссии, 19 сентября, группа представила свои предложения по урегулированию конфликта и отбыла в Москву. Деталей представители ОДКБ не раскрывали.
На фоне визита миссии в Ереване прошел митинг сторонников выхода Армении из ОДКБ. Агентство «Новости-Армения» утверждало, что его организовали оппозиционная партия «Национальный демократический полюс» и Европейская партия. Они призывали инициировать выход Армении из организации и начать переговоры с другими союзниками для создания новой системы безопасности.
На фоне деэскалации лидер оппозиционного альянса «Армения», который занимает почти треть мест в парламенте, Роберт Кочарян, призвал «переоценить архитектуру безопасности» и «трезво оценить, какие государства могут повлиять на Азербайджан». «Следует оценить, что рычаги влияния России и ОДКБ значительно уменьшились», — заявил он.
Россия сохраняла нейтралитет во время обострения. Глава государства Владимир Путин выразил сожаление в связи с происходящим, однако заверил, что у Москвы хватает ресурсов, чтобы влиять на обе стороны конфликта.