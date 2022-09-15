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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Мониторинговая миссия ОДКБ прибыла в Армению

Анатолий Сидоров (в центре)
Анатолий Сидоров (в центре) (Фото: mil.am)

В Армению прибыла оперативная группа Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) во главе с начальником штаба Анатолием Сидоровым для проведения мониторинговой миссии, сообщает Минобороны Армении.

Сидоров встретился с министром обороны страны Суреном Папикяном, который «представил ситуацию, сложившуюся в результате крупномасштабной агрессии, осуществленной Азербайджаном 13 сентября, и вопросы, связанные с предстоящим мониторингом».

Миссия будет работать в штабе Вооруженных сил Армении и в зоне боевых действий, чтобы затем представить в Совет коллективной безопасности ОДКБ доклад об обстановке в регионе.

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Фото:Артем Микрюков / Reuters

В ночь на 13 сентября Ереван и Баку сообщили о боях на границе в районе Нагорного Карабаха. По заявлению армянской стороны, азербайджанские войска открыли интенсивный огонь в направлении армянских населенных пунктов; Азербайджан заявил о «широкомасштабных диверсиях» со стороны Армении. Столкновения продолжались в течение всей ночи.

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что в результате обострения конфликта погиб 71 азербайджанский военнослужащий, а премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о гибели 105 армянских военных. 15 сентября стороны договорились о введении режима прекращения огня.



Армения в связи с эскалацией обратилась к ОДКБ за помощью. Организация заявила, что пока не рассматривает возможность отправки военнослужащих в Армению, но решила направить туда миссию во главе с генеральным секретарем Станиславом Засем, в составе которой будут представители стран — участниц ОДКБ (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан). Кроме того, в организации решили создать рабочую группу для постоянного мониторинга ситуации.

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