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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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ОДКБ заявила, что «пока не достала шашку» в конфликте Баку и Еревана

Мониторинговая миссия ОДКБ прибыла в Армению 15 сентября. Глава передовой группы Анатолий Сидоров заявил, что организация пока старается урегулировать напряженность мирным путем
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Анатолий Сидоров (Фото: ОДКБ)

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «пока не достает шашку» и старается урегулировать напряженность между Ереваном и Баку мирным путем. Об этом заявил глава передовой группы миссии ОДКБ в Армении генерал-полковник Анатолий Сидоров, передает Sputnik Armenia.

Сидоров назвал ситуацию на границе Армении и Азербайджана неприятной, но выводы, по его словам, делать рано.

Оперативная группа для проведения мониторинговой миссии прибыла в Армению 15 сентября. Она будет работать в штабе ВС республики в зоне боевых действий, чтобы затем представить в Совет коллективной безопасности ОДКБ доклад об обстановке в регионе.

Мониторинговая миссия ОДКБ прибыла в Армению
Политика
Анатолий Сидоров (в центре)

Армения обратилась за помощью к ОДКБ после очередного обострения на границе с Азербайджаном, которое началось в ночь на 13 сентября. В организации заявили, что пока не рассматривают возможность отправки в регион военнослужащих, но направят туда миссию во главе с генсеком Станиславом Засем (он должен отправиться в страну на следующей неделе).

Армянская сторона сообщила о 135 погибших в ходе нового витка конфликта, азербайджанская — о 79.

15 сентября стороны возобновили переговоры. На следующий день премьер Армении Никол Пашинян в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным назвал обстановку на границе «относительно спокойной». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 17 сентября заявил, что получал от азербайджанского коллеги Ильхама Алиева информацию о завершении «военной операции» на границе.

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