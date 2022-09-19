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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Миссия ОДКБ выработала предложения по конфликту Армении и Азербайджана

Анатолий Сидоров (в центре)
Анатолий Сидоров (в центре) (Фото: Лейла Тураянова / ТАСС)

Группа миссии Организации договора о коллективной безопасности выработала предложения по снятию напряженности между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщила пресс-служба ОДКБ на сайте.

Глава группы, генерал-полковник Анатолий Сидоров доложил о результатах анализа обстановки в отдельных районах на армяно-азербайджанской границе, основных выводах и предложениях по решению ситуации министру обороны Армении Сурену Папикяну.

После встречи в Минобороны Армении группа уехала в Москву.

В Ереване начался митинг с требованием о выходе Армении из ОДКБ
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Ереван, Армения

ОДКБ выступила против силовых методов решения конфликта между Арменией и Азербайджаном и призвала использовать для урегулирования противоречий исключительно политико-дипломатические методы.

Мониторинговая миссия ОДКБ во главе с начальником Объединенного штаба ОДКБ прибыла в Армению 15 сентября. Она работала в штабе Вооруженных сил страны в зоне боевых действий, чтобы составить доклад об обстановке для Совета коллективной безопасности ОДКБ.

17 сентября Сидоров заявил, что ОДКБ «пока не достает шашку» и старается урегулировать конфликт между Ереваном и Баку мирным путем.

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