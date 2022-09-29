США хотят стать главным модератором переговоров Армении и Азербайджана

Между Арменией и Азербайджаном активизировались переговоры. Главными посредниками процесса стали США. Ереван недоволен пассивностью Москвы, но новым партнерам предложить Армении пока нечего, считают эксперты

Белый дом (Фото: Gemunu Amarasinghe / AP)

29 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости разместить на армяно-азербайджанской границе, где по-прежнему неспокойно, международных наблюдателей. Накануне на ней был вновь нарушен режим прекращения огня, в чем стороны обвинили друг друга. По данным Еревана, с армянской стороны погибли три человека.

Это произошло на фоне активизировавшегося во второй половине сентября переговорного процесса между Ереваном и Баку, главными модераторами которого пытаются выступать США и Евросоюз. Насколько их посредничество может быть успешно, разбирался РБК.

Активизация переговоров

28 сентября в Белом доме прошла встреча секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна и советника президента Азербайджана по внешней политике Хикмета Гаджиева.

Ереван сообщил, что переговоры состоялись по инициативе американской стороны. Григорян оценил встречу в Вашингтоне как плодотворную, а также заявил, что прекратить сентябрьскую эскалацию удалось в том числе благодаря США. По словам Григоряна, Армения и Азербайджан обсуждают пять взаимосвязанных проблем — возвращение пленных и другие гуманитарные вопросы, разблокировку транспортных коммуникаций в регионе, демаркацию и делимитацию границ, а также урегулирование нагорно-карабахской проблемы. «В этих направлениях мы пытались уточнить, как нам двигаться дальше. Они взаимосвязаны. Другими словами, конкретика была вокруг этих тем, как нам продвигаться вперед», — заявил Григорян.

Гаджиев, которого считают одним из наиболее влиятельных лиц во внешней политике Азербайджана, отметил: «Главный аспект здесь — продолжение усилий по мирной повестке в конкретных временных рамках. На встрече обсуждались переговоры по мирному соглашению, делимитация армяно-азербайджанской границы, открытие транспортных линий, а также вопросы противопехотных мин и без вести пропавших лиц, которые являются частью гуманитарной повестки».

РБК не раз писал, из-за чего стороны не могут договориться. Основные противоречия связаны с неопределенным статусом Нагорного Карабаха, а также с желанием Баку открыть сухопутный коридор в Нахичевань. Примечательно, что в Нью-Йорке, за несколько дней до встречи Григоряна и Гаджиева, во время высокой недели Генассамблеи ООН, также при посредничестве США встретились главы МИД двух стран Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов.

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Вскоре может последовать встреча на еще более высоком уровне. 6 октября в Прагу на неформальный саммит Евросоюза прилетит Пашинян, где может представить предварительный вариант мирного договора с Азербайджаном, сообщают армянские СМИ. Не исключено, что на полях саммита у армянского премьера состоится встреча с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявил неделю назад армянский МИД. В четверг это подтвердил вице-спикер парламента Армении, спецпредставитель на переговорах по нормализации армяно-турецких отношений Рубен Рубинян. «Подобная встреча действительно может состояться. Повестка встречи — процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией», — сообщил он. Турецкие власти также говорили о возможности такой встречи. На переговоры в Праге может быть приглашен и Ильхам Алиев.

Перемена ориентиров

Во время сентябрьского обострения на армяно-азербайджанской границе, когда за неделю боев, по официальным данным, погибли 207 армян и 77 азербайджанцев, США, а также некоторые европейские страны открыто заявили о недопустимости нарушения территориальной целостности Армении. 17 сентября в Ереван с трехдневным визитом прилетела делегация конгресса США во главе со спикером Нэнси Пелоси; она вновь описала позицию Вашингтона и провела переговоры с представителями ключевых ведомств республики.

Россия, союзник Армении по ОДКБ и партнер по двустороннему Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, при эскалации заняла по сути нейтральную позицию, хотя Ереван неоднократно заявлял, что азербайджанские войска зашли на территорию Армении и «оккупировали» ее.

Тем, как себя в сентябре повела Москва, недовольны даже пророссийские силы в республике, которые в связи с этим предложили изменить ориентиры внешней политики. 28 сентября Роберт Кочарян, лидер оппозиционного альянса «Армения», располагающего почти третью мест в парламенте, и личный друг российского президента Владимира Путина, на пресс-конференции в Ереване предложил включить Иран в новую архитектуру безопасности Армении. «Следует переоценить нашу архитектуру безопасности, следует трезво оценить, какие государства могут повлиять на Азербайджан и Турцию. Следует оценить, что рычаги влияния России и ОДКБ значительно уменьшились», — прямо сказал Кочарян.

Тегеран в разгар боев на армяно-азербайджанской границе однозначно заявил, что будет сопротивляться попыткам Баку прорубить себе коридор в Нахичевань силой и «любому сценарию, который нанесет ущерб ирано-армянской границе, которая является историческим маршрутом, соединяющим две соседние страны».

Ереван недоволен Москвой не только из-за ее невмешательства во время сентябрьского обострения. 29 сентября Пашинян, не назвав конкретные страны, заявил, что союзники Армении не выполняют обязательства по поставкам оружия. «У нас есть случаи, когда уже уплачены сотни миллионов долларов за оружие, но обязательства по поставкам в отношении Армении не выполняются, в том числе со стороны стран-союзников. Это болезненная реальность, и мы должны ее проанализировать», — заявил он на заседании правительства.

В тот же день индийское издание The Economic Times сообщило, что Индия поставит Армении вооружений и боеприпасов почти на $250 млн. Источники издания сообщают, что заказ включает ракетные системы залпового огня Pinaka.

«Мы видим попытку Еревана и Баку, то есть обеих противоборствующих сторон, искать более влиятельного посредника, чем Россия», — отмечает эксперт по странам Центральной Азии Аркадий Дубнов. «Не вижу ничего, что бы могла сегодня предложить Россия на Южном Кавказе. Посредничество Москвы зашло в тупик. И тупик этот вызван отвлеченностью средств — миротворцев, армии и всего остального», — пояснил он. Однако сложно сказать, что могут предложить Еревану американцы и европейцы, кроме наблюдателей из ОБСЕ, ООН или другого миротворческого контингента. По мнению Дубнова, уговорить сейчас Ереван на подписание мирного договора на условиях Баку крайне проблематично.

Нельзя сказать, что американские усилия или усилия других стран вытесняют Россию из региона как посредника, считает армянский политолог Александр Искандарян. «Вытеснить Россию со всех направлений невозможно. Российские миротворцы находятся по периметру Нагорно-Карабахской республики и обеспечивают физическую безопасность проживающих там людей. Поэтому роли США и Франции отличаются: они могут предоставить площадки для переговоров, а у России есть возможность влиять на ситуацию на земле», — пояснил Искандарян и признал, что возможности поддерживать в регионе мир, «мягко говоря, чрезвычайно ограничены». «Все переговорные площадки — не самые результативные. И нельзя сказать, что одна из них вытесняет другую», — резюмировал он.