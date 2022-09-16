Путин ответил, хватит ли у России ресурсов на сдерживание конфликта Армении и Азербайджана

Путин ответил, хватит ли у России ресурсов повлиять на Баку и Ереван

Фото: Reuters

России пока хватает ресурсов для способствования снижению эскалации между Арменией и Азербайджаном, заявил президент Владимир Путин во время общения с журналистам по итогам визита на саммит Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистан, передает корреспондент РБК.

Президента спросили, хватает ли сейчас России ресурсов, чтобы она могла влиять на соседние страны для поддержания мира. «Как видите, хватает», — сказал Путин.

Он отметил, что последние события не имеют «вообще никакого отношения» к Нагорному Карабаху. «Это совсем в другом регионе, граница между Арменией и Азербайджаном», — напомнил президент.

По его словам, Россия «действительно сожалеет об этом [конфликте], о жертвах». «Но в том числе и прежде всего под влиянием России этот конфликт удалось локализовать. Надеюсь, так будет и дальше. Вот вам вопрос о ресурсах, их пока хватает, слава Богу», — заключил Путин.

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Конфликт Армении и Азербайджана обострился в ночь на 13 сентября. Ереван обвинил Баку в обстрелах. Азербайджан в свою очередь заявил, что его действия стали ответом на провокации армянских военных. Как утверждает Баку, они заминировали пути снабжения азербайджанской армии.

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В результате эскалации конфликта на границе с Арменией погибли 77 азербайджанских военных, сообщило Минобороны Азербайджана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о гибели 135 армянских военнослужащих.

К 15 сентября Ереван и Баку достигли договоренностей о прекращении огня, сообщил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. Стороны возобновили переговоры.

В тот же день в Армению прибыла миссия ОДКБ. На фоне конфликта Ереван обратился за помощью к организации. ОДКБ призвала к разрешению ситуации путем переговоров.